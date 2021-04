De F1-kalender wordt, nu Canada is weggestreept en vervangen door Turkije, verder in principe afgewerkt zoals deze op papier staat. Dat is de boodschap die de sport de teams eerder deze week heeft meegegeven.

Dat vertelt AlphaTauri’s teammanager Graham Watson aan FORMULE 1 Magazine. Watson – die steevast aanschuift bij de meetings van de teams, regelgever FIA en rechtenhouder FOM over de kalender – heeft dat eerder deze week vernomen vanuit de sport.

“De verwachting is dat we de rest van de kalender grotendeels kunnen en gaan afwerken zoals deze op papier staat. Dat is althans wat ons is verteld”, zegt Watson. Natuurlijk, vervolgt hij, is het onmogelijk om te weten hoe het er ‘over drie of vier maanden’ voor staat qua corona. En dit vooral met oog op de de races in Noord- en Zuid-Amerika.

Het grootste vraagteken, vervolgt Watson, lijkt daarbij Brazilië. “Want het is duidelijk dat Brazilië het nog heel moeilijk heeft. In de Verenigde Staten lijken ze de situatie daarentegen onder controle te krijgen. De kans is dus groot dat we daar gewoon een race kunnen houden. Van Mexico weten we momenteel niet heel veel.”

Toch hoeft de lokale coronasituatie zeker geen belemmering te zijn voor de Formule 1 om te oversteek te maken. “We hebben als Formule 1 veel geleerd van het afgelopen jaar”, haalt Watson aan. “Daarnaast hebben we ook wel laten zien dat je als rondreizend circus veilig de wereld over kan.”

De crux is, zegt hij, dat de sport waakzaam blijft en overal bovenop zit. Voor de teams en Formule 1 zelf betekent het wel dat ze flexibeler dan ooit moeten zijn qua logistiek en planning. “We hebben in 2020 echter wel geleerd hoe dat moet.” Toen werkte de F1 zeventien Grands Prix af, dit jaar staan er 23 op de kalender.

