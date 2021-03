Watson’s Wereld: een kijkje in de keuken van Alpha Tauri

De voortdurende coronapandemie stelt de F1-teams als organisatie voor een flinke logistieke uitdaging. Elk week verplaatst de karavaan zich van plek naar plek. Alpha Tauri-team manager Graham Watson houdt dit jaar voor FORMULE 1 Magazine een dagboek bij: Watson’s Wereld.

Watson loopt al sinds begin jaren negentig rond in autosport, zijn eerste stappen zette hij bij het World Rally Team van Ford. In 1996 kwam de Nieuw-Zeelander bij Benetton F1 terecht en na dienstverbanden bij achtereenvolgens BAR, Honda F1, Brawn F1 en Lotus werkt hij sinds 2014 bij Toro Rosso, wat nu Alpha Tauri heet. “Het absolute hoogtepunt was natuurlijk de wereldtitel in 2009 met Brawn GP.”

Voor FORMULE 1 Magazine geeft Watson in elke editie in zijn rubriek gedurende het seizoen een inkijkje in de wondere wereld van de Formule 1. De paddock blijft voorlopig verboden terrein voor het publiek en journalisten, in Watson’s Wereld zul je lezen wat er zich achter de schermen afspeelt.

