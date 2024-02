Het is later vandaag de beurt aan het tot Visa Cash App RB omgedoopte Formule 1-team om haar auto voor aankomend seizoen te presenteren. Het team, voorheen Scuderia Toro Rosso en AlphaTauri, heeft in het verleden uitgeblonken met opvallende en mooie liveries. Wij doken in de archieven en maakten een reis door de tijd. Van Scott Speed in 2006 via Max Verstappen in 2015 naar Nyck de Vries in 2023.

Op de foto boven een beeld uit 2006 van Scott Speed in actie met de STR-01 Cosworth tijdens de Grand Prix van Maleisië op het circuit van Sepang. Bekijk hieronder de liveries van Visa RB op een rijtje.

De Italiaan Vitantonio Liuzzi tijdens de vrije training voor de Braziliaanse GP in Saõ Paulo in 2005 (Motorsport Images)

Een beeld uit 2008 met een jonge Sebastian Vettel in de STR-03 met Ferrari-motor tijdens de GP van Brazilië (Motorsport Images)

Jaime Alguersuari (l.) en teamgenoot Sebastien Buemi poseren in 2010 met de STR-05 (Motorsport Images)

Monza, 2012: Daniel Ricciardo met de STR-07 over de kerbstones (Motorsport Images)

De Rus Daniil Kvyat in actie met de STR-09 in Singapore 2014 (Motorsport Images)

Daar is-ie dan: Max Verstappen bij zijn F1-debuut in 2015 voor Scuderia Toro Rosso: met de STR-10 in Melbourne (Motorsport Images)

Carlos Sainz Jr, scheert met de STR-12 langs de kerbstones van Monaco tijdens de GP in 2017 (Motorsport Images)

Alexander Albon met de STR-14 tijdens de Chinese GP in Shangai in 2019 (Motorsport Images)

Pierre Gasly draait warm met de AT01 tijdens de testdagen in Abu Dhabi in 2021 (Motorsport Images)

Nyck de Vries in actie bij zijn racedebuut voor AlphaTauri tijdens de GP van Bahrein, met de AT04 (Motorsport Images)