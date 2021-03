Exclusief iedere maandag na de race: analyse van Sergej Sirotkin over de afgelopen GP

Met namen als onder meer Rob Kamphues, Renger van der Zande en Ho-Pin Tung hebben we al een mooie verzameling waar we heel trots op zijn maar er komt versterking. Voormalig Williams F1-coureur en tot vorig jaar nog testcoureur van Renault Sergej Sirotkin zal elke maandagochtend na de race op FORMULE1.nl en in ons blad zijn visie geven op het afgelopen weekend.

“Ik volg de sport nog altijd intensief”, zegt de Moskoviet, “weet hoe een Formule 1-auto werkt en ken de sport van binnenuit. Die kennis en mijn mening wil ik graag delen met de Nederlandse fans.” De Rus reed in 2018 naast Lance Stroll bij Williams en vervulde tot het einde van vorig seizoen een testrol bij Renault. Buiten de Formule 1 was Sirotkin de afgelopen jaren ook actief in het World Endurance Championship voor SMP Racing, zowel in de LMP1 als bij de GT’s.

Hoofdredacteur André Venema kent Sirotkin al een tijdje. “Hij viel mij altijd op als een bedachtzame jongen met leuke inzichten. Die gaan we nu in het nieuwe seizoen ook zien op de maandagochtend”, aldus Venema. “De relatie is ooit begonnen op het vliegveld in Sjanghai, toen hij bij Renault zat. Toen vroeg een Russische collega of ik hem de lounge kon binnenloodsen. Sindsdien is er een leuke relatie ontstaan.”

#VraagHetSergej

Het is dus de bedoeling dat Sirotkin voor FORMULE1.nl iedere maandagochtend na een raceweekend zijn licht laat schijnen op wat er die dagen gebeurd is. Natuurlijk hebben we als redactie zo onze vragen maar zijn we ook vooral benieuwd wat de lezer wilt weten. Vragen stellen kan via mail (redactie@formule1.nl) of via Twitter (ovv #VraagHetSergej), doe dit voor zondagavond 18.00 uur en we nemen het mee in ons gesprek met Sergej.