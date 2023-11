In 2023 rijdt de Formule 1 voor het eerst in jaren weer in Las Vegas. De laatste keer dat daar een race verreden werd, was in 1982. Op een speciaal stratencircuit in ‘Sin City’ vochten twee coureurs en drie teams om de titel binnen te slepen.

De aanloop

De seizoensfinale van 1982. Het is het tweede jaar op rij dat de laatste race wordt verreden in Las Vegas. Voor de gelegenheid is net als een jaar eerder een speciaal circuit ontworpen op de parkeerplaats van het beroemde Caesars Palace hotel en casino. Een jaar eerder veroverde Nelson Piquet op dat circuit zijn eerste wereldtitel, al klaagde hij wel steen en been over het circuit zelf.

Nog voor het weekend is begonnen, vindt er al controverse plaats. Oorspronkelijk zou CART – het equivalent van wat nu IndyCar is – in datzelfde weekend ook een race op hetzelfde circuit hebben, net zoals we tegenwoordig vaak races van de Formule 2 of 3 ook in het raceweekend hebben. Zodra CART dat aankondigde, schoof F1 prompt de race in Las Vegas twee weken naar voren. Officieel was die keuze gemaakt om een minder groot gat te laten vallen en om ervoor te zorgen dat televisiezender NBC niet in de knoei kwam met het uitzenden van de race. NBC zond dat weekend namelijk ook de World Series van honkbal uit.

Voor CART was dit slecht nieuws. Die competitie zat op de nieuwe datum namelijk in Michigan en kon niet aanhaken bij de Formule 1. De Amerikaanse raceklasse geloofde dan ook geen woord van de verklaring van de Formule 1. Misschien niet geheel onterecht, aangezien niet veel later een regel werd ingesteld dat IndyCar en Formule 1 nooit samen een raceweekend mogen delen.

Van voor naar achter: de Ferrari van Mario Andretti, de Williams van Keke Rosberg, de Brabham van Nelson Piquet en de McLaren van John Watson. (Motorsport Images)

De kwalificatie

De lijst met deelnemers aan de race ziet er bijna uit als een encyclopedie van F1-legendes. Alain Prost. Niki Lauda. Mario Andretti. Nigel Mansell. Nelson Piquet. Keke Rosberg. En aangezien het de seizoensfinale is, wordt er ook nog steeds gestreden om de titel. Rosberg gaat aan de leiding in het kampioenschap met een ruime voorsprong. Zijn uitdager John Watson moet hopen op een klein wonder: als hij de race wint en Rosberg buiten de punten eindigt, gaat de titel naar Watson. Elk ander resultaat kroont Rosberg tot de kampioen.

Bij de teams is het al even spannend. Ferrari, McLaren en Renault maken allemaal nog kans op de titel, al moet Renault daarvoor wel plek één en twee behalen in de race. Een bijna onmogelijk scenario, maar wanneer de Renault-coureurs Alain Prost en René Arnoux in de kwalificatie exact die twee plekken veroveren, gaat er toch een sprankje hoop branden bij de Fransen.

De titelkandidaten doen het intussen iets minder goed. Rosberg kwalificeert zich als zesde, wat voldoende is voor de titel. Drie plekken lager start Watson, die langzaam maar zeker zijn titelkansen weg ziet glippen.

De race

Net als in 2023 wordt in 1982 ook de race op zaterdag verreden. De kansen van Ferrari bij de constructeurs slinken wanneer Patrick Tambay zich ziek meldt. De Italiaanse renstal heeft nu alleen nog Mario Andretti op de baan, die minstens tweede moet worden om de titel gegarandeerd veilig te stellen. Niet makkelijk vanaf de zevende plek. Ferrari is dus afhankelijk van slechte resultaten van de concurrentie.

De twee Renaults rijden snel weg van de rest. (Motorsport Images)

Het startsignaal klinkt, en meteen maakt Watson het nog moeilijker voor zichzelf. De McLaren-coureur zakt terug naar de twaalfde plek, waarmee hij tot een inhaalrace is veroordeeld. De twee Renaults lopen vooraan met simpel gemak weg bij de concurrentie en lijken zowaar op koers om de titel te veroveren.

Die droom spat in ronde twintig definitief uiteen wanneer de motor van Arnoux er de brui aan geeft. De Tyrrell van Michele Alboreto komt intussen met rasse schreden dichterbij om Prost uit te dagen. Maar er is één iemand die nog veel harder inloopt: Watson. De Brit schiet door het veld heen en verschalkt de ene na de andere coureur. In ronde 27 merkt Andretti dat de ophanging van zijn Ferrari niet meer werkt en mag hij de auto parkeren in de grindbak. Rosberg klimt hiermee op naar de vijfde plek, genoeg om de titel op te eisen, ongeacht wat Watson nog doet.

De titelstrijd

Met slechts één Renault op de baan en beide Ferrari’s aan de zijlijn heeft McLaren ineens de beste kans om de constructeurstitel te veroveren. Daarvoor moeten de beide auto’s echter wel hoog eindigen. Watson ligt inmiddels derde en draagt zijn steentje bij, maar de ogen van het team zijn vooral gericht op de andere McLaren, die van Niki Lauda. Het overweldigende talent van de Oostenrijkse legende kan echter niet voorkomen dat de motor problemen ontwikkelt. In ronde 53 eindigt de race van Lauda, waarmee de constructeurstitel definitief naar Ferrari gaat.

Nog 21 rondes te gaan. Alboreto haalt Prost in en grijpt de leiding. De banden van Prost slijten in rap tempo weg en de Fransman kan er niets aan veranderen. Watson vindt snel de aansluiting bij Prost en haalt hem in, maar de Brit heeft last van dezelfde problemen als zijn Franse rivaal. Het gat naar Alboreto is te groot en met Rosberg op plek vijf is er niets meer wat Watson kan doen. Alboreto wint de race, Watson eindigt als tweede, Prost zakt terug naar de vierde plek wat Eddie Cheever promoveert naar het podium. Maar de held van de dag is Rosberg, die zonder al te veel moeite te hoeven doen zijn eerste – en enige – titel in de Formule 1 verovert op het circuit van Las Vegas.

Rosberg viert zijn overwinning, met een uitgeputte Watson naast zich.

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten

Uitgebreide vooruitblik GP Las Vegas, de grootste F1-show op aarde