De Formule 1-carrière van Nyck de Vries mag (voorlopig?) in de knop zijn gebroken, volgens zijn manager Guillaume Le Goff is de coureur desondanks nog altijd een gewild man. “Ik heb de afgelopen week al behoorlijk wat telefoontjes gehad”, verklapte de Fransman bij de Hongaarse GP.

Bij AlphaTauri werd De Vries opgevolgd door Daniel Ricciardo. Reputatieschade door het ontslag na slechts tien races in de Formule 1? Daar is tot op heden weinig van te merken. Het noodgedwongen vertrek bij Red Bulls zusterteam AlphaTauri bijna twee weken geleden heeft er bij De Vries en ook zijn manager weliswaar ingehakt. Inmiddels is de blik alweer op de toekomst gericht. Over de scheiding wil Le Goff, die ook de zakelijke belangen behartigt van Alpine’s coureur Pierre Gasly, zich trouwens niet uitlaten. Waarschijnlijk heeft dat te maken met contractuele verplichtingen.

Manager: ‘Volop interesse voor Nyck’

Over de plannen voor de nabije toekomst van zijn andere, Nederlandse klant is de Franse manager iets openhartiger. “Er is volop interesse voor Nyck”, verzekert Le Goff. “Ik heb de afgelopen week al behoorlijk wat telefoontjes gehad.” Van wie en waarvoor wil hij niet verklappen. Maar alle opties zijn volgens hem bespreekbaar. “Endurance, Le Mans, GT’s, Formule E, ook de Formule 1. We zullen het wel gaan zien.”

De kans op een vervolg in de Formule 1 lijkt, op een rol als testcoureur na, niet heel groot. Een terugkeer naar de Formule E, ’s werelds eerste volledig elektrische raceklasse waarin De Vries twee jaar geleden in dienst van Mercedes de eerste wereldkampioen werd, ligt meer voor de hand. Ook een rentree in Toyota’s enduranceprogramma zou een niet onlogische optie zijn. Volgens de manager van Nyck de Vries is het niet ondenkbaar dat de Nederlandse coureur nog dit kalenderjaar zijn racecarrière vervolgt en weer ergens zal instappen.

