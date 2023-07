Nyck de Vries heeft op zijn eigen Instagrampagina een statement afgegeven. Het is zijn eerste reactie nadat hij vorige week na de Britse GP door Red Bull en AlphaTauri aan de kant werd geschoven. “Ik had enige tijd afstand genomen van social media en dat zal ik blijven doen”, zo schrijft De Vries.

De Vries stelt dat hij Red Bull en AlphaTauri dankbaar is voor de kans die hij heeft gekregen om zijn droom te verwezenlijken. “Natuurlijk doet het pijn dat de kans om in de Formule 1 te rijden, waar ik zo lang van had gedroomd, voortijdig is geëindigd. Maar het leven is geen bestemming, maar een reis en soms moet je hindernissen overwinnen om te komen waar je wilt zijn”, zo klinkt het enigszins filosofisch.

De Vries debuteerde vorig jaar in de Formule 1 als invaller bij Williams en scoorde bij die race meteen twee WK-punten. Zijn optreden in Italië leverde hem uiteindelijk een stoeltje op bij AlphaTauri als vervanger van de naar Alipen vertrokken Pierre Gasly. Bij AlphaTauri kwam hij ondanks de hoge verwachtingen niet uit de verf en moest hij het afleggen tegen zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda.

Na de Grand Prix van Silverstone, waar De Vries als zeventiende en laatste werd afgevlagd, werd hij door de teamleiding aan de kant geschoven. Daniel Ricciardo is vanaf komend raceweekend in Hongarije zijn vervanger. Zie hier voor het complete tijdschema van de Grand Prix van Hongarije.

