Daniel Ricciardo is in de fabriek van AlphaTauri in het Italiaanse Faenza met open armen ontvangen. Het Formule 1-team deelde vandaag een video op haar social mediakanalen, waarin te zien is dat het personeel de Australiër bij zijn terugkeer op het oude nest een warm welkom geeft. Teambaas Franz Tost houdt letterlijk de deur voor hem open, waarna een omhelzing volgt.

Daniel Ricciardo werd dinsdag aangekondigd als de vervanger van Nyck de Vries, die na een serie teleurstellende resultaten door de teamleiding aan de kant werd geschoven. De eerste race dat de achtvoudig Grand Prox-winnaar achter het stuur van de AT04 zal plaatsnemen is volgende week zondag in Hongarije (23 juli).

In 2012 en 2013 kwam Ricciardo ook al uit voor Red Bulls talententeam, dat toen nog Scuderia Toro Rosso heette. AlphaTauri staat momenteel tiende en laatste in het constructeurskampioenschap met twee WK-punten, behaald door de Japanner Yuki Tsunoda.

Lees ook: Nyck de Vries, een Formule 1-carrière van slechts tien maanden

De nieuwste editie van FORMULE 1 magazine ligt nu in de winkel, maar je kunt hem uiteraard ook online bestellen (met gratis verzending in heel Nederland). Het blad staat weer vol met interessante verhalen, exclusieve interviews en prachtige fotografie. Met in deze editie:

Max Verstappen benadert de perfectie in Spielberg & Silverstone

Reportage: Brad Pitt brengt de Formule 1 weer naar Hollywood

Interview: Het tweede raceleven van rallycoureur Jos Verstappen

Bestsellerauteur Günther Steiner spreekt: Ik houd van stilte

Historie: De moedige strijd van Écurie Nationale Belge

Surviving to Drive: Win een door Günther Steiner gesigneerd boek

Het mooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grands Prix in Oostenrijk & Engeland.