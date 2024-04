De handschoenen gaan, zoals verwacht, uit. De ePrix van Monaco draait daardoor uit op een grote wildwestshow, vol knokpartijen, liefst 197 inhaalmanoeuvres, klappers, safety cars en blikschade. Mitch Evans kroont zich in het prinsdom voor één dag tot nieuwe sheriff, Robin Frijns raakt steeds meer gefrustreerd en Nyck de Vries mist net zijn eerste WK-punt.

Een maand voordat de Formule 1 er voor de jaarlijkse hoogmis neerstrijkt, gaat ’s werelds beroemdste stratencircuit twee dagen open voor de elektrische tegenhanger, de Formule E. Vooraf heerst onder de 22 coureurs enige zorg voor een chaotische processie, zoals veertien dagen eerder bij het dubbelnummer in Misano. Op het permanente Italiaanse circuit vlogen de brokstukken tijdens het slipstreamen over de baan en was het geklaag na afloop niet van de lucht.

Al snel blijkt dat het wulpse, smalle Monegaskische asfaltlint en de onvergeeflijke muur ook een recept zijn voor totale wanorde. Zo wordt eerst Sébastien Buemi tot zijn ergernis van de baan getikt, sneuvelen er direct voorvleugels en zorgt Edoardo Mortara bij de zwembad-chicane vroeg in de race voor de grootste klapper van allemaal, waardoor de safety car de baan opdraait. Robin Frijns profiteert van alle opwinding en schuift door naar de zevende plaats, Nyck de Vries is na een slechte start in de achterhoede beland.

In de Formule E is echter niets wat het lijkt: Frijns (hij miste ’s ochtends de kwalificatie-shootout voor de laatste acht met tweeduizendste) ziet de hoop op WK-punten vervliegen na een aanvaring met Jake Dennis. Net als in Misano haalt hij niet schadevrij de finish en eindigt als zeventiende. De Vries daarentegen lijkt op weg naar zijn eerste kampioenschapspunten van 2024: hij ligt halverwege de race tiende. Een tweede safety car, Nico Müller is door een van zijn collega’s bij een kansloze inhaalmanoeuvre in La Rascasse de muur in geduwd, zorgt voor nog meer chaos. De Vries blijft mede daardoor als twaalfde net buiten de punten.

Nieuw-Zeelander Mitch Evans wint het koningsnummer in Monaco, voor Jaguar-collega en landgenoot Nick Cassidy die ook de leiding in het WK overneemt. De Belg Stoffel Vandoorne completeert de top-3.