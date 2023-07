De mooiste dag in zijn Formule 1-carriere beleeft Nyck de Vries op 11 september 2022 in Monza. Als eenmalige invaller bij Williams eindigt hij als negende, goed voor twee WK-punten, en is hij bij het Britse team de gevierde man. Belangrijker, zijn optreden plaatst hem vol in de spotlights en levert hem uiteindelijk een stoeltje op voor 2023 bij AlphaTauri. Maar tien maanden na Monza is voor De Vries het doek alweer gevallen. In F1-tempo van Hero naar Zero.

De verwachtingen rondom Nyck de Vries zijn voor het seizoen hooggespannen bij AlphaTauri. De ervaring uit andere raceklassen die de Nederlander meebrengt naar het Italiaanse talententeam van Red Bull kunnen ze goed gebruiken. De Japanner Yuki Tsunoda heeft twee wisselvallige seizoenen achter de rug en is volgens de teamleiding nog te jong en wispelturig om een team te kunnen leiden. Zijn regelmatige uitbarstingen over de boordradio zijn wat dat betreft veelzeggend.

Van De Vries wordt wel verwacht dat hij het team vooruit kan helpen. Hij beschikt over meer ervaring en geldt als een stabiele persoonlijkheid, die bovendien niet alleen ervaring heeft in meerdere raceklassen, maar ook bij veel F1-teams (Williams, Mercedes, Aston Martin, McLaren en Alpine) in de keuken heeft mogen kijken. Daarnaast staat De Vries er in de paddock om bekend goede technische feedback te kunnen geven aan engineers. Kortom, hij neemt veel waardevolle kennis en ervaring mee. Voor het talententeam van Red Bull lijkt hij ondanks zijn leeftijd (28) een veilig alternatief voor de naar Alpine vertrokken Pierre Gasly.

Teambaas Franz Tost is blij met zijn nieuwste aanwinst en laat al voor het seizoen weten dat hij verwacht dat De Vries er meteen vanaf de eerste kwalificatie zal staan en zal leveren. “Nyck heeft in iedere klasse gewonnen en is een belangrijke versterking”, verkondigt hij.

Red Bulls motorsportadviseur laat zich in soortgelijke bewoordingen uit en bestempelt hem publiekelijk als de nieuwe kopman van het team. De verwachtingen zijn meteen hooggespannen, zoveel is wel duidelijk.

Bij de post-seasontest in Abu Dhabi maakt De Vries zijn eerste meters voor zijn nieuwe team en laat hij zich meteen nadrukkelijk gelden, ook achter de schermen. De Vries steekt zijn mening niet onder stoelen of banken en toont zich kritisch over de verrichtingen van de AT03. Tost laat later weten dat de engineers van het team in eerste instantie moeite hebben met de kritische en directe houding van De Vries. “Ze waren daar niet blij mee. De engineers vonden dat we de zaken al goed genoeg voor mekaar hadden. Maar persoonlijk was ik wel blij dat Nyck zoveel over de auto klaagde. Het was een wake-up call voor het team”, vertelt Tost in de aanloop naar de eerste race van het seizoen in Bahrein.

In het oliestaatje loopt De Vries vol zelfvertrouwen door de paddock. Hij heeft zin in het nieuwe seizoen, zo vertelt hij, en voelt zich als opvolger van Gasly ook meteen de nieuwe aanvoerder van AlphaTauri. Vanaf dag één is het duidelijk dat Tsunoda daar anders over denkt. In zijn optiek is hij verder dan De Vries. Immers, hij heeft al twee jaar F1-ervaring en kent het team inmiddels van binnen en van buiten. In Bahrein zegt Tsunoda zich verantwoordelijk te voelen voor het team.

De uitgangspositie van beide coureurs lijkt op voorhand gelijk. Na twee wisselvallige seizoenen vecht Tsunoda voor zijn laatste kans in de Formule 1 en ook Nyck de Vries moet zich als late debutant bij Red Bulls talententeam zien te bewijzen. De inzet voor beiden is een langer verblijf in de koningsklasse. De druk staat er volop.

Tsunoda rijdt vanaf het begin met het mes tussen de tanden en beleeft een sterke start van het seizoen. In Bahrein en Saoedi-Arabië blijft hij met twee elfde plaatsen net buiten de WK-punten, maar daarna is het met tiende plaatsen raak in Australië én Azerbeidzjan. De Vries komt minder goed uit de verf en moet zowel in de kwalificaties als in de races steeds zijn meerdere erkennen in Tsunoda. Tijdens het sprintweekend in Baku verspeelt hij binnen het team het nodige krediet, als hij crasht en ook de voorvleugel van Tsunoda eraf rijdt.

Hoewel de teamleiding op meer had gehoopt, net als De Vries zelf uiteraard, wordt zijn tegenvallende start lange tijd met de mantel der liefde bedekt. Een nieuwe auto, een nieuw team en voor hem onbekende circuits, ze vormen een logische verklaring voor het feit dat De Vries nog niet in of in de buurt van de WK-punten komt.

In Miami, de vijfde race van het seizoen, is er een voorzichtig lichtpuntje als hij Q2 in de kwalificatie haalt en tevens sneller is dan zijn teamgenoot. Een dag later wordt alles teniet gedaan door een slordige botsing met de McLaren van Lando Norris. Een beginnersfout die je niet verwacht van een ervaren coureur als De Vries, klinkt het na de race binnen het team.

Irritaties over De Vries steken inmiddels de kop op, ook binnen het team. De prestaties blijven uit, maar ondertussen blijft de hoofdpersoon zelf rustig. Te rustig, volgens enkelen. De Vries is een perfectionist, maar hij uit zich na races naar buiten toe vaak diplomatiek met voorgekookte oneliners en is ogenschijnlijk weinig zelfkritisch. Nooit komt er een onvertogen woord over zijn lippen. Helmut Marko, de man die over het rijdersbeleid gaat bij Red Bull, eist van zijn coureurs juist dat ze ambitie en lef tonen, op en naast de baan. Dat ze de grenzen durven op te zoeken en zeggen waar het op staat. Qua karakters zijn De Vries en Marko tegenpolen. Dat werkt niet in het voordeel van De Vries. Voor Marko is Max Verstappen een coureur naar zijn hart, De Vries is dat niet.

Het ongeduld neemt toe als het F1-circus het Europese continent aandoet. Feitelijk staat Nyck de Vries dan al onder curatele. Met een twaalfde plaats in Monaco en een veertiende plaats in Spanje lijkt er voorzichtig sprake van een ommekeer. In Monaco blijft hij voor het eerst Tsunoda in een race voor.

De Vries beseft echter dat er meer van hem wordt verwacht, maar de groeiende druk op zijn schouders lijkt op hem een verlammende uitwerking te hebben. In Canada rijdt hij verkrampt in het rond. In duel met Haas-coureur Kevin Magnussen verremt hij zich, waardoor beide coureurs rechtdoor schieten. Het is opnieuw een fout van De Vries. Twee weken later, in Oostenrijk, krijgt De Vries het opnieuw aan de stok met Magnussen. Het levert hem een tijdstraf op. In combinatie met twee tijdstraffen vanwege de veelbesproken track limits zorgt het ervoor dat De Vries wederom een teleurstellend weekend beleeft. Magnussen strooit na afloop zout in de wind door te stellen dat De Vries reed als een wanhopige.

Voor de thuisrace van Red Bull in Spielberg had Marko de druk opgevoerd door hardop te zeggen dat Christian Horner, de teambaas van red Bull, het vanaf het begin al niet zag zitten in De Vries en dat het erop lijkt dat hij gelijk heeft. Na de race in Spielberg is al duidelijk dat het geduld op is van Marko. Los van de tegenvallende resultaten irriteert de Oostenrijker zich aan de in zijn ogen behoudende manier van racen van De Vries. Hij mist de uitschieters naar boven, geeft hij aan. Ook het feit dat De Vries zich na Oostenrijk positief uitlaat over zijn eigen race, schiet bij hem in het verkeerde keelgat. Hoe kun je als coureur tevreden zijn met een zeventiende plek? Marko is wat dat betreft eendimensionaal. Goed is goed, slecht is slecht.

Als Tost in Oostenrijk op de man af wordt gevraagd of het stoeltje van De Vries ter discussie staat, geeft de teambaas een ontwijkend antwoord. De bal ligt altijd bij de coureur, zegt hij. Maar een goed verstaander weet dan al genoeg. Bij AlphaTauri en Red Bull is men klaar met De Vries, ondanks het feit dat ze de laatste races wel enige progressie bespeuren. Alleen, het is te weinig en te laat.

Al voor Silverstone is voor De Vries het doek gevallen. Intern is dan namelijk het besluit al genomen dat de Nederlander het seizoen niet uit zal zitten. Men dubt alleen nog over de opvolging. Wie neemt, al dan niet tijdelijk, de rol over? De keuze valt op Daniel Ricciardo. Op zondag rijdt De Vries een nette, maar wederom anonieme race. Hij wordt afgevlagd als zeventiende en laatste. Het was voor De Vries zijn laatste optreden namens AlphaTauri. In tien races eindigde hij negen keer achter zijn teamgenoot.

Tien maanden na zijn droomdebuut in de Formule 1 op Monza is het sprookje voor de coureur uit het Friese Uitwellingerga voorbij. Waarschijnlijk voorgoed, want wat dat betreft is de Formule 1 meedogenloos. Nyck de Vries heeft zijn kans gehad en niet gegrepen.

