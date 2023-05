Nyck de Vries staat door tegenvallende resultaten na vijf races al ‘onder curatele’ bij AlphaTauri, zo beweerden bronnen afgelopen week in Miami. De komende races in Imola, Monaco en Barcelona zullen voor een belangrijk deel bepalen of Helmut Marko, Red Bulls topman en verantwoordelijk voor het rijdersbeleid, de nieuwkomer aan boord houdt.

De Vries werd afgelopen najaar door AlphaTauri aangetrokken om de renstal op sleeptouw te nemen. Met zijn ervaring en kennis zou hij volgens Marko de ideale opvolger zijn van Pierre Gasly, die naar Alpine is vertrokken. De Vries, voormalig Formule 2-kampioen en wereldkampioen Formule E, heeft de verwachtingen tot nu toe nog niet kunnen waarmaken. In Miami bereikte hij wel voor het eerst de tweede kwalificatiesessie en was hij sneller dan teamgenoot Yuki Tsunoda.

De crashes in Bakoe en de tik waarmee hij Tsunoda’s voorvleugel eraf reed, deden zijn reputatie intern geen goed. Zijn schuiver bij de training en het startincident met Lando Norris in Miami (De Vries botste door een remfout achterop de McLaren), hebben de twijfels vergroot. Eén bron beweert dat Daniel Ricciardo, Red Bulls testcoureur, al klaarstaat om De Vries eventueel af te lossen. Marko staat erom bekend dat hij er niet voor terugdeinst hard in te grijpen bij Red Bull en AlphaTauri. Zo ruilde hij in 2016 Daniil Kvyat na vier races zonder pardon in voor Max Verstappen. Drie jaar later werd Pierre Gasly vanwege tegenvallende prestaties halverwege het seizoen vervangen door Alex Albon.

De stopwatch is voor Tost de enige referentie. “De prestaties vallen tot dusverre tegen. Als Marko denkt dat iemand anders het beter kan, zal hij niet nalaten die een kans te geven”, verklaarde een bron in Miami.

AlphaTauri’s teambaas Franz Tost beweerde na afloop van de race in Miami tegenover FORMULE 1 Magazine dat De Vries wat hem betreft nog niet ter discussie staat. “Om te zeggen dat ik tevreden ben, is misschien een beetje overdreven”, aldus Tost. “We gaan nu naar Imola, Monaco en Barcelona, dat zijn circuits waarmee hij meer ervaring heeft dan de meeste vorige. Als we de auto kunnen verbeteren, zal Nyck vast verder naar voren komen”, voegde hij eraan toe. Op de vraag of De Vries na vijf races onder druk staat, antwoordde AlphaTauri’s teambaas: “In de Formule 1 sta je altijd onder druk.”

Zie hieronder de reactie van Nyck de Vries na zijn race in Miami.

