Helmut Marko heeft toegegeven dat hij en Christian Horner het niet helemaal eens waren over de aanstelling van Nyck de Vries. Op basis van de huidige resultaten van de Nederlander stelt Marko nu dat Horner misschien gelijk had.

De verwachtingen waren hoog gespannen voor De Vries toen hij binnenkwam in de Formule 1. Kampioen in de Formule 2, kampioen in de Formule E, een sterke prestatie in de WEC en een bijzonder goede debuut race als invaller voor Williams. Na die race had De Vries keuze in overvloed voor een vast zitje binnen de Formule 1, een keuze die uiteindelijk op AlphaTauri viel.

Maar binnen de gelederen van de Red Bull-organisatie was niet iedereen overtuigd van zijn potentieel. AlphaTauri-teambaas Franz Tost bekende eerder al dat hij liever Mick Schumacher op die plek had gezien. Volgens Marko was ook Red Bull-teambaas Christian Horner niet bijzonder enthousiast met de komst van de Nederlander.

Marko werd in de Inside Line podcast gevraagd of hij en Horner het ooit wel eens oneens waren over het binnenhalen van een bepaalde coureur. “Niet vaak, maar het gebeurt soms wel”, erkende Marko. Toen hem gevraagd werd wat de laatste keer was, had de Oostenrijker meteen een antwoord paraat. “Nyck de Vries. Hij was niet zo’n fan van De Vries. Op dit moment lijkt het erop dat hij gelijk had. Het ging daarbij natuurlijk om AlphaTauri en niet Red Bull, maar we hadden wel wat inspraak.”

Door de tegenvallende resultaten van De Vries ligt de Nederlander dit seizoen extra onder het vergrootglas. Na acht races is De Vries één van de twee coureurs die nog altijd geen punten heeft weten te scoren. Teamgenoot Yuki Tsunoda daarentegen heeft al twee keer punten weten te behalen en rijdt regelmatig rond de tiende plek.

