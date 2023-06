Franz Tost heeft toegegeven dat hij in eerste instantie liever Mick Schumacher bij AlphaTauri had gezien dan Nyck de Vries. De AlphaTauri-teambaas maakt echter duidelijk dat hij sinds Monza volledig achter de Nederlandse coureur heeft gestaan.

Nyck de Vries maakte een grote impact in 2022 tijdens zijn invalbeurt in Monza. Met minimale voorbereiding wist hij zijn Williams – overtuigend de slechtste auto op de baan – in Q2 te krijgen tijdens de kwalificatie. Een dag later eindigde hij in de race op de negende plek. Het was slechts de vierde keer dat seizoen dat Williams punten scoorde.

Het leverde De Vries uiteindelijk een zitje op bij AlphaTauri, maar als het aan Tost had gelegen, was dat stoeltje naar een andere bekende naam gegaan. “Ik pleitte toen echt voor Mick Schumacher”, vertelt Tost aan Formel1.de. “Hij is veel beter dan hij nu door de buitenwereld wordt gezien. Het was duidelijk dat hij geen stoeltje zou krijgen voor 2023. Wij hadden ineens een onduidelijke situatie omdat Pierre naar Alpine ging. We hadden erop gerekend met dezelfde coureurs door te gaan. Dus tot Monza wist niemand echt wie onze volgende coureur zou worden. En logischerwijs dacht ik toen aan Mick.”

Uiteindelijk viel de keuze na Monza dus op De Vries. Daarmee is voor Tost de kous ook af. “Mijn voorstel voor Schumacher werd afgewezen. We rijden nu met De Vries, en er valt verder niets meer te bespreken.” De Nederlander ligt de afgelopen tijd onder een vergrootglas vanwege teleurstellende resultaten. Eerder maakte Helmut Marko al duidelijk dat mocht De Vries inderdaad vervangen worden, de voorkeur nog altijd niet uit zal gaan naar Schumacher.