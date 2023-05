Helmut Marko heeft verklaard dat Daniel Ricciardo niet de aangewezen vervanger van Nyck de Vries is als de Nederlander het veld moet ruimen. Bij F1-Insider vertelt Marko wat de plannen voor een mogelijke vervanger zijn, en benadrukt hij dat De Vries de komende tijd zich echt moet gaan bewijzen.

Zoals eerder al bekend werd staat De Vries de komende paar races ‘onder curatele’. De Nederlander moet aan zijn team AlphaTauri bewijzen dat hij zijn zitje nog waardig is. Daar heeft hij volgens Marko in ieder geval nog drie races de tijd voor.

“De komende drie races gebeurt er niets. We spraken met de Vries en hij is het met ons eens: het moet beter. Het verschil met teamgenoot Yuki Tsunoda is te groot. Om voetballersjargon te gebruiken: Nyck heeft de gele kaart gekregen, maar nog niet de rode. Als hij verbetert, zal een coureurswissel niet nodig zijn”, aldus de Red Bull-adviseur.

Twee mogelijke vervangers voor De Vries

Ricciardo werd al snel als mogelijke vervanger van De Vries gezien, maar dat sluit Marko uit. Ook Mercedes-reservecoureur Mick Schumacher staat niet op de radar van Red Bull. “Hij is een Mercedes-coureur en zit niet in onze plannen”, legt Marko uit. “Toto Wolff is verantwoordelijk voor hem.”

Wie zou dan wel de opvolger van De Vries zijn als de resultaten niet verbeteren? Daarvoor wil Marko zich beperken tot het eigen opleidingstraject. “In het ergste geval kunnen we dan terugvallen op onze pool van jong talent. Het gaat dan specifiek om Liam Lawson en Ayumu Iwasa. Ricciardo is niet aan de orde.”

Lawson en Iwasa op het podium in de Formule 2 (Motorsport Images)

De beide coureurs uit de Red Bull Junior Academy gooien hoge ogen dit seizoen. Iwasa beleeft een sterk tweede seizoen in de Formule 2 en zit momenteel midden in de titelstrijd. Tweemaal stond hij al op de hoogste tree van het podium en eventjes ging hij zelfs aan de leiding in het kampioenschap, maar na een teleurstellend weekend in Bakoe is hij teruggezakt naar de derde plaats. Lawson doet intussen hetzelfde in de Japanse Super Formula, waar hij eveneens op de derde plek staat. Lawson verliet vorig jaar na twee seizoenen de Formule 2 na als derde te eindigen. Hij nam ook plaats in de Red Bull van Max Verstappen tijdens een vrije training in Abu Dhabi.