De toekomst van Franco Colapinto bij Alpine staat nu al op losse schroeven. De Argentijn heeft twee matige races met het Franse team achter de rug. Teambaas Flavio Briatore wil maar weinig kwijt over de rest van Colapinto’s seizoen – en zeker niet over een eventuele vervanger, zoals Mick Schumacher. Toch is het duidelijk dat Colapinto, nadat hij zelf Jack Doohan mocht vervangen, op de schopstoel zit.

Tijdens de GP van Emilia-Romagna kreeg Franco Colapinto de voorkeur boven Jack Doohan, maar na een tegenvallende seizoensstart hangt er nu al een vraagteken boven zijn stoeltje. “We moeten even wachten voordat Colapinto volledig kunnen beoordelen”, reageerde Flavio Briatore tijdens een FIA-persconferentie in Spanje. “We moeten de komende race afwachten.” De Italiaan weigerde echter garanties te geven over hoe lang Colapinto nog in de Alpine zal rijden: “Ik weet op dit moment niet of Franco het hele seizoen blijft. Het hangt af van de prestaties. We kijken alleen naar prestaties – niets anders.”

Tot nu toe heeft Colapinto nog weinig indruk gemaakt op Briatore. In Imola ging hij eraf in de kwalificatie, en ook in Monaco kende hij een weinig verheffende race. “Monaco was erg saai en erg irritant”, aldus de teambaas. “Vooral als je fouten maakt in de kwalificatie – dan is de race voorbij nog voor die begint. Laten we eens kijken wat hij dit weekend doet. Dit is tenslotte zijn eerste, echte race. Ik zeg nooit: ‘Hij krijgt vijf races, drie races, vier races, één race. We zien wel.”

Mick Schumacher

Mocht Colapinto niet leveren, dan hebben Alpine en Briatore alternatieven klaarstaan. Jack Doohan – die eerder dit jaar nog werd gepasseerd – zou opnieuw in beeld kunnen komen, net als reservecoureur Paul Aron. Maar het meest opvallende gerucht is dat Mick Schumacher zou kunnen instappen. De Duitser rijdt momenteel voor Alpine in het World Endurance Championship en testte vorig jaar al tegen Doohan op Circuit Paul Ricard.

Toch wilde Briatore weinig kwijt over deze mogelijkheid. Gevraagd naar Schumacher, reageerde hij geërgerd: “Nou, ik weet niet zeker waarom we het nu over Schumacher hebben. We zitten hier in 2025.” Toen Christian Horner, die in dezelfde persconferentie aanwezig was, de vraag specifieker maakte – of Briatore overweegt om naar Mick Schumacher te contracteren – kapte hij het kort af: “Ja. Vooruit. Dat roept iedereen. Maar ik denk niet dat het de juiste vraag is om hier nu te stellen. Volgende vraag.”

