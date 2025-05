Flavio Briatore gelooft er zeker in dat hij van het team van Alpine weer titelkandidaten kan maken. De Italiaanse zakenman heeft zijn zinnen gezet op het 2027-seizoen, al weet hij nog niet zeker of Pierre Gasly dé coureur is die dan de titelstrijd kan aangaan. Een ander ding weet Briatore echter wel zeker: ‘Als ik niet in onze titelkansen in 2027 zou geloven, zat ik nu op het strand cola te drinken.’

Het is inmiddels alweer tien maanden geleden dat Flavio Briatore zijn terugkeer maakte in de Formule 1. De Italiaan is adviseur bij het team van Alpine, al neemt hij sinds het vertrek van teambaas Oliver Oakes begin mei ook de taken van de vertrokken Brit binnen het Franse team op zich. Briatore zegt blij te zijn met de vooruitgang bij Alpine, al vertaalt deze zich nog niet zichtbaar in goede prestaties op de baan. De Italiaanse zakenman gaf al eerder aan in 2027 titelkandidaten van Alpine te willen maken, en bevestigt deze ambities in Spanje.

Volgens de Alpine-adviseur zijn de ambities voor Alpine ook helemaal niet vergezocht, zo vertelt hij in de persconferentie. “Als je ziet dat McLaren een paar jaar terug nog achteraan in het veld stond. Renault was ook een hekkensluiter, en Benetton ook begin jaren negentig. En in 1994 en 1995 wonnen we het kampioenschap.” In 1994 en 1995 won Michael Schumacher zijn eerste twee wereldtitels namens Benetton. “Dingen kunnen heel snel veranderen. Red Bull domineerde volledig, nu doet McLaren dat. Als ik niet in onze titelkansen in 2027 zou geloven, zou ik op het strand cola liggen drinken en niet in Barcelona zitten zweten.”

Pierre Gasly

Briatore heeft natuurlijk voor zijn titelambities ook een coureur nodig die overwinningen kan binnenslepen. Zit Pierre Gasly, de meer ervaren van de twee huidige Alpine-coureurs, al op het gewenste niveau voor de zakenman? Briatore weet het nog niet zeker. “Het is als het kip en het ei. Als een coureur niet in een competitieve auto rijdt, is het erg moeilijk om potentie te zien. Het is moeilijk om te begrijpen op welk niveau Gasly op dit moment zit. Laten we eerst een competitieve auto bouwen, dan kunnen we het zien. Auto en coureur gaan samen.”

