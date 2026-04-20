Oliver Bearman onthult welke reglementswijziging hij het liefst meteen zou doorvoeren als hij de FIA was. Het was de zware crash van de Haas-coureur die het balletje liet rollen en het bestuursorgaan deed besluiten om tijdens de voorjaarsstop meerdere vergaderingen te houden over de 2026-reglementen. Zelf hoopt Bearman vooral op een wijziging voor de kwalificatie: ‘Ik zou dan graag ‘lift and coast’ afschaffen’.

Oliver Bearman liet in Japan de hele paddock schrikken met zijn zware crash tijdens de Grand Prix op Suzuka. De Haas-coureur benaderde op Suzuka Franco Colapinto met een veel hogere benaderingssnelheid, waardoor hij voor de Argentijn moest uitwijken. Vervolgens spinde hij op het gras, voordat hij in de barrières tot stilstand kwam. De snelheid van Bearman was zoveel hoger, omdat Colapinto op dat moment bezig was met zijn accu opladen. De FIA besloot naar aanleiding van het incident een reeks van vergaderingen te houden in april.

In de Up To Speed-podcast onthult Bearman welke reglementswijziging hij zou doorvoeren als hij het bestuursorgaan was. “Ik denk niet dat we alles op zijn kop moeten zetten; het gaat slechts om een paar kleine aanpassingen,” legde hij uit. De coureur is het zo eens met onder meer Toto Wolff. De Mercedes-coureur riep eerder ook al op tot slechts subtiele aanpassingen vanuit de FIA.

Afschaffen ‘lift and coast’

“Ik zou graag ‘lift and coast’ afschaffen”, vervolgt Bearman. “Ik denk dat het geweldig zou zijn als we dit bij min 350 kW zouden kunnen benutten, iets wat we op dit moment bij vol gas niet kunnen. We kunnen slechts min 250 halen.” De Brit hoopt dan dat de FIA ‘lift and coast’ voor zowel de kwalificatie als de race afschaft. “Stel je een kwalificatieronde voor en je bent halverwege het rechte stuk, en je laat het gas los. Ik bedoel, het is super vreemd. Dus als we dat kunnen afschaffen, denk ik dat iedereen het erover eens is dat we een kwalificatie op volle snelheid willen, en dat is op dit moment niet het geval. Dus als we dat kunnen doen, zou dat fantastisch zijn.”

FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem gaf voorafgaand aan de belangrijkste meeting over de reglementswijzigingen op maandag al aan naar de coureurs geluisterd te hebben. “Ik ben verheugd te kunnen melden dat er constructieve en op samenwerking gerichte gesprekken hebben plaatsgevonden tussen de FIA en de Formule 1-coureurs” zei Ben Sulayem in een statement. “De coureurs hebben waardevolle input geleverd over aanpassingen die volgens hen nodig zijn, met name op het gebied van energiebeheer, om veilige, eerlijke en competitieve races te garanderen.” De meeting zelf vindt op maandagmiddag 20 april plaats.

