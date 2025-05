Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner weet precies welke coureurs hij zou contracteren als hij het voor het zeggen had bij Cadillac. De Amerikaanse autogigant debuteert in 2026 als elfde team op de Formule 1-grid, maar heeft nog geen rijders vastgelegd. Meerdere grote namen werden al aan Cadillac gelinkt, onder wie een aantal bekende Formule 1-winnaars. Steiner adviseert juist om voor die ervaringsdeskundigen te kiezen.

Vanaf 2026 staat Cadillac als elfde Formule 1-team op de grid. Teambaas Graeme Lowdon, bekend van zijn tijd bij Manor Racing, heeft echter nog geen coureurs aangewezen. Doordat de gevestigde teams hun rijders al grotendeels hebben vastgelegd, is er voor de Amerikanen weinig reden tot haast – concurrentie is er immers nauwelijks. Daarbij is er een grote groep voormalig Formule 1-coureurs die nog maar net afscheid hebben genomen van de koningsklasse. Aan ervaring dus geen gebrek.

In de afgelopen weken werden vooral Sergio Pérez, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en Mick Schumacher als opties genoemd. Twee van hen hebben immers al Grands Prix gewonnen. Daarbij zijn Bottas en Zhou nog steeds actief binnen respectievelijk Mercedes en Ferrari. Ook niet onbelangrijk; coureurs als Pérez en Zhou – die een grote achterban hebben in hun thuisland – brengen waardevolle sponsordeals met zich mee. Keuze genoeg dus. Oud-teambaas Günther Steiner helpt Cadillac een handje en wijst zijn favorieten aan.

Ervaringsdeskundigen

Steiner was tot eind 2023 teambaas van Haas. Zijn line-up werd doorgaans bepaald door ervaring, afgezien van het experiment met Mick Schumacher en Nikita Mazepin in 2021. Die keuze voor twee rookies had echter ook te maken met een gebrek aan financiële middelen. Later koos hij opnieuw voor gevestigde namen als Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg. “Als ik Cadillac was, zou ik naar ervaren coureurs kijken”, aldus Steiner in een interview met F1 Explains.

LEES OOK: Vettel steunt rentree Mick Schumacher: ‘Tweede kans bij Cadillac zou leuk zijn’

“In een jong team is het verstandig om te wedden op ervaringsdeskundigen – mensen die het team sneller op gang kunnen helpen dan bijvoorbeeld rookies”, lichtte hij toe. “De ideale line-up is voor mij Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Ik zou die twee erbij halen.” De vraag is of Cadillac aan de wensen van Steiner kan voldoen. Topadviseur Mario Andretti heeft al toegezegd dat het team op zoek is naar een bewezen coureur, al zou Cadillac ook graag een Amerikaan contracteren.

Lees hier alles over de GP van Emilia-Romagna

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.