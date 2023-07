Nyck de Vries is dit seizoen na de eerste raceweekends gestopt met het lezen over Formule 1. Dat vertelde hij donderdag tijdens zijn perspraatje op het circuit van Silverstone, in de aanloop naar de Britse Grand Prix van komende zondag. “Het brengt me niets”, aldus Nyck de Vries, die de laatste weken veel kritiek krijgt te verduren.

Er werden veel vragen aan de coureur van AlphaTauri gesteld over de alsmaar toenemende druk op zijn schouders vanwege de tegenvallende prestaties dit seizoen en ook naar aanleiding van de recente kritische opmerkingen van Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko. De Vries is samen met Williams-coureur Logan Sargeant de enige rijder op de grid die nog geen WK-punt heeft gescoord.

“Ik vind het niet relevant hoe er over me gesproken wordt”, stelt Nyck de Vries, toch enigszins getergd door alle kritiek. “Het gaat erom wat ik laat zien op het circuit. Tijdens dit soort sessies moet er altijd wat gezegd worden en dat leidt weer tot een bepaald verhaal, maar een dag later kan alles weer het tegenovergestelde zijn. In die zin verbaast het me hoe snel de wind verandert. Per uur kan de perceptie van de media en daarmee van de hele wereld weer totaal anders zijn. En het zijn altijd momentopnames gebaseerd op de uitslagen. Het is vaak ook nogal oppervlakking. Het veld zit dit seizoen namelijk ongelooflijk dicht bij mekaar, de verschillen zijn heel klein.”

De Vries: “Druk is er altijd. In feite vecht je als coureur altijd om te overleven. In verschillende fases van je loopbaan vecht je verschillende gevechten uit, dat is nu niet anders dan voorheen. Ik focus op mezelf. Ik probeer iedere dag maximaal te presteren, dat heb ik altijd gedaan. In die zin is het ook dit weekend voor mij weer business as usual.”

De Vries erkent wel dat hij zelf ook nog niet helemaal tevreden is over zijn prestaties dit seizoen. “Maar het is een leerproces. Het ene weekend is het andere niet. Voor mijn gevoel moeten de puzzelstukjes nog een keer samenvallen”, aldus De Vries, die afgelopen zondag op de Oostenrijkse Red Bull Ring als vijftiende werd afgevlagd, maar uiteindelijk (na alle tijdstraffen) als zeventiende werd geklasseerd. Hij bleef dit keer wel zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda voor. Maandag en dinsdag bracht De Vries in Nederland tijd door op de golfbaan. “Ik kan er helemaal niets van, maar ik vind het fijn om soms even alleen te zijn en tot rust te komen. In de paddock sta je altijd aan.”

Op Silverstone komt AlphaTauri met een upgradepakket. De Vries verwacht er niet meteen wonderen van. “Maar hopelijk helpen de upgrades het team wel iets vooruit en helpt het mij ook om beter te presteren.”

Het feit dat het circuit van Silverstone voor hem geen onbekend terrein is ziet De Vries wel als een voordeel. “Als je al op bepaalde circuits heb geracet en daar dingen heb meegemaakt en situaties herkent, dan helpt dat zeker om aan te vallen. Het geeft extra vertrouwen.”

Bekijk hieronder de video met de reactie van Nyck de Vries na zijn laatste race in Oostenrijk.

