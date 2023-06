Daniel Ricciardo, Liam Lawson of toch Alex Palou. De stoelendans om het Formule 1-zitje van Nyck de Vries bij AlphaTauri is in volle gang, zo lijkt het.

De positie van De Vries staat al langer ter discussie door de tegenvallende resultaten van dit seizoen. De Vries moet het vooralsnog afleggen tegen zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda en is in de WK-stand één van de twee coureurs (samen met Logan Sargeant) die nog geen enkel WK-punt heeft gescoord. Helmut Marko, Red Bulls motorsportadviseur, wakkerde het vuurtje deze week nog eens extra aan door te stellen dat Red Bull-teambaas Christian Horner het niet zag zitten in de Nederlander en ‘dat het lijkt dat hij daarin gelijk had’.

Voormalig F1-coureur Gerhard Berger vindt dat Lawson, die momenteel in Japan rijdt, in de stoelendans om het zitje van Nyck de Vries als eerste een kans verdient. Echter, ook de namen van ‘good old’ Daniel Ricciardo en de Spaanse Indycar-coureur Palou wordt steeds vaker genoemd. De laatste zou volgens Amerikaanse media ook in beeld zijn bij Williams, Haas en Alfa Romeo.

Ondertussen staat niet alleen Nyck de Vries ter discussie, maar ook Sergio Pérez bij Red Bull. De Mexicaan stelt zeker de laatste weken teleur en ligt na acht races inmiddels een straatlengte (69 punten) achter op zijn teamgenoot Max Verstappen. Volgens Berger, die nog altijd nauwe banden onderhoudt met Red Bull en Helmut Marko, zou Daniel Ricciardo als vervanger voor Pérez bij Red Bull ‘een veilige keuze’zijn.

Ricciardo reed natuurlijk al eerder enkele jaren voor Red Bull, staat dit jaar op de loonlijst als reservecoureur en zal volgende maand na de Britse GP op Silverstone drie dagen achter het stuur van de Red Bull kruipen voor de bandentest van Pirelli. “Daarna kunnen we evalueren waar Daniel echt staat”, zei Marko eerder al.

‘Nutteloos om met Max om de titel te vechten’

Berger denkt dat Red Bull er goed aan zou doen om voor Ricciardo te gaan als opvolger van Pérez. “We hebben al gezien dat het nutteloos is om met Max om de titel te willen vechten”, zei Berger tegen Servus TV, een tv-kanaal van Red Bull. “Maar het moet ook gezegd worden dat niemand tot nu toe er erg goed heeft uitgezien naast Max.”

Berger: “Daniel heeft veel ervaring. Natuurlijk staat Red Bull erom bekend dat ze jonge coureurs de kans durven te geven. Daarom hebben ze Max ooit als 17-jarige de kans gegeven in de Formule 1. Maar Daniel zou vanwege zijn ervaring een veilige keuze zijn. Tot op de dag van vandaag heeft niemand echt begrepen waarom hij vorig jaar zo slecht presteerde bij McLaren. Nu heeft hij de kans om zichzelf opnieuw te bewijzen bij Red Bull.”

Bekijk hieronder een interview met Nyck de Vries en AlphaTauri-teambaas Franz Tost in Monaco over zijn situatie bij AlphaTauri.

