Goed nieuws voor F1-liefhebbers en verzamelaars: AlphaTauri gaat de komende maanden maar liefst 300 spullen veilen uit heden en verleden. Het zusterteam van Red Bull Racing doet dat in samenwerking met online veilingplatform Catawiki. De eerste van in totaal vijf veilingen opende woensdagochtend om 8.00 uur. Pronkstuk is de STR11: de bolide uit 2016, het jaar waarin Max Verstappen Toro Rosso verruilde voor Red Bull.

Een selecte groep media, waaronder FORMULE 1 Magazine, was dinsdag in het Italiaanse Faenza aanwezig bij de aankondiging van de veiling die onderdeel is van de samenwerking tussen AlphaTauri en Catawiki. In het onderkomen van het F1-team werd een deel van de eerste 70 spullen getoond waarop fans en liefhebbers tot 12 juli een bod kunnen uitbrengen.

Er is voor ieder wat wils, in allerlei prijsklassen: van wielmoeren tot onderkleding, van gesigneerde racepakken en schoenen tot voor- en achtervleugels, stukken bodywork en zelfs dus een complete auto uit het laatste seizoen van Max Verstappen bij Toro Rosso. Een miljoenenbod zal er vermoedelijk niet komen: expert Mark Janse van Catawiki verwacht een opbrengst ergens tussen 500.000 en 750.000 euro.

Formule 1 wordt steeds populairder, de vraag naar zogeheten memorabilia neemt volgens Catawiki toe. Teambaas Franz Tost vertelde bij de presentatie dat ze dat ook bij AlphaTauri hebben gemerkt. “We krijgen steeds vaker vragen van mensen die spullen van ons willen kopen. Maar dat betekent dan voor ons veel dingen regelen, zoeken, inpakken, verzenden en dat steeds voor een individu. Samenwerken met Catawiki is beter, het zorgt voor een infrastructuur en zo kunnen we een grote groep bedienen. Wij willen Formule 1-fans de gelegenheid bieden een stukje geschiedenis van ons team in handen te krijgen.”

Bijzondere outfit

De veilingen zijn toegankelijk voor iedereen. Het gaat om spullen uit zowel heden als verleden van het F1-team, van de periode als Toro Rosso tot en met die als AlphaTauri. Er kan bijvoorbeeld geboden worden op racekleding van Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Carlos Sainz. Ook is er naast de auto van Max Verstappen een racepak van hem beschikbaar uit de Toro Rosso-tijd. Tevens kunnen liefhebbers bieden op accessoires en pakken van de huidige coureurs Yuki Tsunoda en Nyck de Vries. Van die laatste is een bijzondere outfit verkrijgbaar.

De Vries reed namelijk al eens in een sponsorloos pak in de AlphaTauri. Dat had te maken met de overstap die de coureur uit Sneek maakte van Mercedes naar zijn nieuwe team: De Vries kreeg na de slotrace van vorig seizoen toestemming om enkele dagen later in Abu Dhabi in te stappen bij AlphaTauri tijdens een testdag. Toen droeg hij het bewuste pak.

“Een bijzonder pak”, aldus De Vries desgevraagd. “Daarin heb ik mijn eerste meters gereden, het markeert voor mij het begin bij AlphaTauri.” Met een glimlach: “Dat pak had ik zelf ook wel willen hebben.” Dan zal de coureur mee moeten gaan bieden, want de outfit is toch echt een van de items voor de nu geopende veiling op de site van Catawiki.

Naast de auto van Max Verstappen wordt ook het sponsorloze racepak geveild waarin Nyck de Vries tijdens een test in Abu Dhabi zijn eerste meters reed voor het team.

Na deze eerste veiling volgen er in de maanden augustus, september, november en december nog vier andere veilingen. De opbrengsten komen deels ten goede aan hulpacties voor slachtoffers van de overstromingen vorige maand in de regio Emilia-Romagna. Ook zal een deel van de inkomsten naar Wings for Life gaan, een door Red Bull opgezette stichting die zich inzet voor onderzoek naar ruggenmergletsel.

Het is overigens niet voor het eerst dat Formule 1-objecten gevield worden via Catawiki. Onder meer helmen van Verstappen en van Ayrton Senna wisselden via het veilingplatform al eens van eigenaar. “En we helpen nu graag AlphaTauri om de archieven open te stellen voor F1-fans en verzamelaars”, stelt Genevieve Tearle, General Manager Collectables bij Catawiki. “Zo kunnen zij in bezit kunnen komen van iconische stukken racehistorie.”

Bekijk hier de veiling van AlphaTauri en Catawiki

