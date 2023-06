In de wandelgangen wordt een nieuwe kandidaat genoemd als mogelijke opvolger van Nyck de Vries, namelijk IndyCar-coureur Álex Palou. In gesprek met El Confidencial geeft Palou aan zeker te mikken op een plek in de Formule 1. Maar volgens Amerikaanse media zou hij niet alleen de plek van De Vries in kunnen nemen.

Terwijl de Formule 1-wereld vorige zomer in de greep was van de soap rondom Oscar Piastri, voltrok zich in IndyCar vrijwel hetzelfde scenario. Het team van Chip Ganassi kondigde op Twitter aan dat Palou in 2023 voor hen zou gaan rijden. Palou reageerde meteen dat hij daar niets vanaf wist en in plaats daarvan naar het IndyCar-team van McLaren zou gaan. Het contract met McLaren zou zelfs al getekend zijn. Chip Ganassi klaagde vervolgens Palou en McLaren aan voor contractbreuk. Dat is waar de verhalen van Palou en Piastri van elkaar afwijken: in tegenstelling tot Piastri, werd in het geval van Palou geoordeeld dat hij inderdaad bij zijn oude team moest blijven. Wel maakten de verschillende partijen de afspraak dat Palou in 2024 de overstap naar McLaren zou maken.

Oog op F1

Een deel van de reden dat Palou naar McLaren wilde, was vanwege de F1-activiteiten van de organisatie. Dit seizoen staat Palou ook op stand-by bij het Formule 1-team van McLaren als reservercoureur en testcoureur. Intussen lijkt hij in IndyCar zijn tweede titel in drie jaar tijd te gaan winnen. Met nog negen races te gaan, gaat Palou ruimschoots aan de leiding met een voorsprong van 74 punten in het kampioenschap. Logisch dus dat een overstap naar de Formule 1 op de agenda staat.

“Ik wil nog niet zeggen dat wij superieur zijn”, nuanceert Palou zelf. “Voorlopig probeer ik vooral mijzelf te laten zien en het beste te doen wat ik kan. Ik wil dit jaar aan mijzelf, aan IndyCar en aan de Formule 1 bewijzen dat ik er klaar voor ben. Ik hoop daarmee te zeggen: ‘Laten we eens kijken of iemand van jullie ons een kans geeft.’ Maar tot die tijd blijf ik werken, want makkelijk wordt het zeker niet.”

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)

IndyCar-coureurs Álex Palou en Colton Herta (Motorsport Images)

Vier teams met mogelijke zitjes

Waar Palou dan zou kunnen gaan racen is nog wel de vraag. McLaren heeft de beide coureurs voor volgend seizoen al vastliggen, net als Alpine en de vier topteams. Bij Haas, AlphaTauri, Alfa Romeo en Williams zijn de coureurs minder zeker van hun toekomst. Zeker nu er toenemende kritiek is op De Vries binnen het Red Bull-kamp en coureurs als Logan Sargeant, Kevin Magnussen en Valtteri Bottas moeite hebben met goede resultaten behalen, zou daar een plekje vrij kunnen komen voor Palou.

Een jaar eerder leek een andere IndyCar-coureur zijn opwachting te gaan maken in de Formule 1: Colton Herta. De Amerikaan zou vrijwel zeker naar AlphaTauri zijn gegaan, ware het niet dat de FIA daar een stokje voor stak. Herta had namelijk niet genoeg punten behaald voor een superlicentie. Dat zal voor Palou geen probleem zijn, aangezien hij zijn superlicentie al binnen heeft. Toch wil hij nog niet op de zaken vooruit lopen.

“Lando en Oscar gaan volgend jaar door denk ik. Wat betreft mogelijke kansen in de Formule 1, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Vorig jaar werd gezegd dat Herta zonder de superlicentie honderd procent bij AlphaTauri zou hebben gestaan, dus ik weet niet wat er volgend jaar met hen gaat gebeuren. Ik zou graag op een stoel willen zitten, maar als die er niet is, mag ik niet klagen over hoe het hier met mij gaat. Op dit moment is er niet veel beweging, dat kan nog komen, of alles blijft zoals het nu is. Red Bull heeft in ieder geval iets dat het vorig jaar niet had: een erg goede coureur die in de Japanse Super Formula 1 rijdt en hij doet het erg goed. Maar je weet maar nooit.”

