Er werd zondag na de Britse GP al veel over gespeculeerd, vandaag ging de kogel door de kerk. Red Bulls topman Helmut Marko heeft Nyck de Vries, die al een tijdje onder curatele stond, na slechts tien races bij AlphaTauri ontslagen. Daniel Ricciardo zal de Friese coureur naar verluidt gaan vervangen. De eerstvolgende Grand Prix is op 23 juli in Hongarije.

Bronnen bevestigen aan FORMULE 1 Magazine dat het management van de Nederlander dinsdagmiddag werd ingelicht door het team dat hij niet meer in actie zal komen voor AlphaTauri. De Vries had daarna nog contact met Dr. Helmut Marko. Reacties vanuit de coureur, Red Bull of AlphaTauri zijn vooralsnog uitgebleven.

Het voortijdige vertrek van De Vries hing al enige tijd in de lucht. Afgelopen zondag werd De Vries bij de Grand Prix van Silverstone als zeventiende en laatste afgevlagd. Al voor die race liet Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko, verantwoordelijk voor het rijdersbeleid, nadrukkelijk doorschemeren dat hij zeer ontevreden was over de resultaten van De Vries. In de WK-stand is Nyck de Vries dit seizoen samen met Williams-coureur Logan Sargeant de enige rijder zonder WK-punt.

Red Bull heeft een reputatie als het gaat om het voortijdig vervangen van coureurs die niet presteren. Zo werd in 2016 vroeg tijdens het seizoen Max Verstappen gepromoveerd van Scuderia Toro Rosso (het huidige AlphaTauri) naar Red Bull ten koste van de Rus Daniil Kvyat. Verstappen won vervolgens meteen de eerste race voor Red Bull in Barcelona.