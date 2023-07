De Deen Kevin Magnussen was zondag na afloop van de Oostenrijkse Grand Prix glashelder in zijn oordeel over Nyck de Vries, met wie hij het onderweg weer enkele malen aan de stok had. Volgens hem rijdt de Nederlander van AlphaTauri als een coureur die in een wanhopige situatie zit.

Twee weken geleden, in Montréal, vochten de twee ook al enkele verbeten duels met elkaar uit, waarbij De Vries en Magnussen in bocht 3 allebei rechtdoor schoten. De stewards zagen het incident door de vingers en ook Magnussen hield zich na afloop in. “Want wie ben ik om te klagen”, stelde hij. Immers, ook Magnussen is niet vies van een stevig robbertje vechten op de baan.

Na Oostenrijk was de coureur van Haas dit keer wel een beetje klaar met de in zijn ogen te agressieve rijstijl van De Vries, die na afloop ook een tijdstraf kreeg voor een incident met Magnussen in bocht 6. “Hij duwde me eraf, maar het is duidelijk dat hij voor zijn toekomst aan het racen is. Hij zit misschien wel in een wanhopige situatie.”

De positie van De Vries staat door zijn teleurstellende resultaten op de baan al enige tijd ter discussie, ook binnen het team. Liam Lawson, Alex Palou en zelfs Red Bulls reservecoureur Daniel Ricciardo worden genoemd als kandidaten bij een mogelijke rijderswissel tijdens dit seizoen.

De Vries werd in Oostenrijk als vijftiende afgevlagd, maar na nieuwe tijdstraffen vanwege het overschrijven van de track limits werd hij als zeventiende geklasseerd. Magnussen eindigde als achttiende.

