De uitslag van de Grand Prix van Oostenrijk is gisteravond laat – uren na de race – flink herzien doordat er nog extra tijdstraffen zijn uitgedeeld voor het overschrijden van de track limits in de bochten 9 en 10. De wedstrijdleiding had uren nodig om de in totaal ruim 1200 incidenten te beoordelen.

De winnaar van de race bleef gewoon Max Verstappen, maar achter hem veranderde er één en ander. De grootste slachtoffers waren Carlos Sainz, Lewis Hamilton en Pierre Gasly, omdat zij WK-punten kwijtraakten ten opzichte van de originele uitslag. Ook andere coureurs werden teruggeworpen in de uitslag, onder wie Nyck de Vries. Hij viel terug van P15 naar P17.

Zie hieronder de officiële uitslag.