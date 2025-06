Op een zomerse namiddag in Spielberg wagen de Formule 1-coureurs zich aan de tweede vrije training voor de GP van Oostenrijk. Rookies Dino Beganovic en Alex Dunne hebben plaatsgemaakt voor vaste coureurs Charles Leclerc en Lando Norris tijdens deze laatste vrijdagsessie. Laatstgenoemde tekent direct voor de snelste tijd, op de voet gevolgd door teamgenoot Oscar Piastri en Max Verstappen.

Bij een behaaglijke temperatuur van liefst 28 graden Celsius en wat lichte bewolking ligt de Red Bull Ring er prachtig bij op deze vrijdagmiddag. Voor de vele coureurs die al vroeg het asfalt op gaan, wordt het een drukte van jewelste. Alleen Max Verstappen en Yuki Tsunoda blijven lange tijd in de garage. Hun Racing Bulls-collega, Liam Lawson, komt na slechts één ronde alweer naar binnen. De remmen op zijn rechter voorwiel blokkeren, waardoor de auto gevaarlijk naar rechts helt. Het probleem kost hem behoorlijk wat track time.

McLaren rolt spierballen

Met nog drie kwartier op de klok begeeft ook Max Verstappen, de absolute publieksfavoriet voor de GP van Oostenrijk, zich op het circuit. Hij kiest als enige voor een stint op de zachtste banden. Bij Ferrari klinkt intussen een klaagzang over de boordradio. Lewis Hamilton moppert over een gebrek aan tempo, terwijl de auto van Charles Leclerc niet wil afremmen in de eerste bocht. Mogelijk heeft dat te maken met enkele windvlagen die de baan teisteren. Niet veel later maakt de Monegask dan ook een uitstapje naar de grindbak. Lando Norris laat intussen zijn spierballen rollen – na VT1 te hebben gemist, voert hij de tijdlijsten aan met een snel rondje op de mediumbanden. Max Verstappen volgt in zijn kielzog.

Op de rode banden kan ook George Russell weer meedingen naar de snelste tijd. In de ochtendsessie was hij al de snelste op de Red Bull Ring. Echter, wanneer beide McLaren-coureurs zich op de zachte sloffen wagen, wordt de Brit hard van de troon gestoten; na een halfuurtje testen duiken Lando Norris en Oscar Piastri een halve seconde onder zijn tijd. Ook wanneer alle coureurs de zachtste compound hebben geprobeerd, blijven de McLarens ongenaakbaar. Max Verstappen, die als eerste een tweede set softs onder zijn auto gemonteerd krijgt, komt nog het dichtst in de buurt, al moet hij ruim drie tienden toegeven op Norris.

In de laatste minuten slaat de bandendegradatie toe. Verstappen, die voor de ogen van zijn Orange Army nog een snelle tijd wil neerzetten in aanloop naar de GP van Oostenrijk, noteert drie gele sectoren. “Ik ben de voorkant volledig kwijt”, klinkt het over de boordradio. Voor nu moet hij zich achter de beide McLaren-coureurs scharen. Zaterdag, wanneer de laatste vrije training en de kwalificatie op het programma staan, krijgt hij een nieuwe kans.

