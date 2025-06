George Russell zet de snelste tijd neer tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk. Max Verstappen doet goede zaken en plaatst zijn Red Bull knap op de tweede plek op de Red Bull Ring. Oscar Piastri sluit de top drie af in Spielberg. Is een herhaling van Canada in de maak?

Onder een grijs wolkendek start het raceweekend in Oostenrijk. Voor het eerst in jaren geen sprintweekend in Spielberg, waardoor dit de eerste van de drie vrije trainingen is op de Red Bull Ring. Achttien bekende namen kruipen achter het stuur, en twee coureurs maken hun debuut. Alex Dunne neemt het stoeltje over van Lando Norris bij McLaren en Dino Beganovic die van Charles Leclerc bij Ferrari.

Veel teams gebruiken deze sessie als een test en we zien daarom behoorlijk wat bolides met de aero rakes en flow vis de pitstraat verlaten. Het circuit ligt op 700 meter boven zeeniveau en dat heeft impact op zowel de aerodymanica als de koeling. Mercedes heeft zelfs grotere koelinlaten op de auto laten schroeven.

Gedurende de sessie schieten er her en der coureurs van de baan vanwege het missen van het rempunt, maar niemand maakt het zo bont als Fernando Alonso. De Spanjaard spint in zijn opwarmronde en staat stil op het rechte stuk. Hij verontschuldigd zich bij zijn team en kan zijn weg vervolgen. Niet veel later gaat Esteban ook in de rondte.

Spatjes regen

George Russell staat vrijwel de gehele sessie aan kop van de tijdenlijst. Max Verstappen, dit weekend zonder vaste race engineer Gianpiero Lambiase, plaatst zijn Red Bull op de tweede plek op slechts zes honderdsten van de Brit. De vele Nederlandse fans die altijd in Oostenrijk de tribunes vullen halen opgelucht adem.

In de slotminuten vallen er wat druppels op het asfalt waardoor de tijden niet meer worden verbeterd. Zo sluit Russell de sessie als snelste af, gevolgd door Verstappen en Piastri. Debutant Dunne doet goede zaken en zet de McLaren op de vierde stek.

Uitslagen

