Hij zal het niet snel toegeven, maar stiekem voelde Nyck de Vries zich na de Oostenrijkse Grand Prix toch wel enigszins opgelucht. Achteraan starten (vanuit de pitstaat) en uiteindelijk als vijftiende worden afgevlagd, het voelde voor de bekritiseerde Nederlander als een morele overwinning. Dat hij enkele uren later door nieuwe tijdstraffen werd teruggeworpen naar plek zeventien betekende daarentegen wel een kleine domper.

“Het was een solide race, vanuit ons perspectief was dit het maximaal haalbare”, reageerde de coureur van AlphaTauri zondagmiddag meteen na de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring. Hij dacht toen nog dat hij op P15 was geëindigd.

De Vries had vrijdag in Spielberg een zeer teleurstellende kwalificatie beleefd: P20. Voor het team was dat aanleiding om onder parc fermé toch nog een aantal onderdelen van de auto te vervangen. Het gevolg was echter dat De Vries zondag vanuit de pitlane moest starten. Het betekende geen voortvarend begin voor De Vries, die vanwege zijn tegenvallende resultaten dit seizoen toch al zwaar onder druk staat.

In de aanloop naar de Grand Prix wilde AlphaTauri-teambaas Franz Tost niet meteen zeggen dat De Vries op de schopstoel zit, maar een tussentijdse rijderswissel sloot hij daarentegen ook niet uit. Een paar dagen daarvoor had Helmut Marko, Red Bulls motorsportadviseur, al aangegeven dat Christian Horner, de teambaas bij Red Bull, bepaald geen fan van Nyck de Vries was en ‘dat hij waarschijnlijk gelijk had’.

De Vries, die na de kritiek aangaf zelf ook niet tevreden te zijn maar niets te willen forceren, was er derhalve op gebrand om iets te laten zien en daarin slaagde hij in Oostenrijk gedeeltelijk. Want ondanks de nodige slippertjes (en overschrijdingen van de track limits) kwam hij tijdens de race op de Red Bull Ring ook eindelijk eens positief in beeld. Hij vocht enkele verbeten duels uit. Net als twee weken geleden in Montréal kreeg Nyck de Vries het overigens ook weer aan de stok met Haas-collega Kevin Magnussen (foto boven). De Deen werd door de Vries het grind ingedrukt, hetgeen hem op een tijdstraf van vijf seconden kwam te staan. Na afloop was Magnussen kritisch op De Vries, die volgens hem rijdt als een coureur die in een wanhopige situatie zit.

“We schijnen elkaar nogal te mogen op de baan”, reageerde De Vries. “Het was intens racen, maar ik accepteer de straf. Het is niet aan mij om het te beoordelen. Gelukkig was onze voorsprong dusdanig dat we geen extra plekken verloren. Ik ben niet de persoon die beslist of ik er een straf voor moeten hebben of niet. We racen fel en zoeken de limiet op. Soms ga je over de grens, soms niet. Ik kreeg er vijf tellen straf voor.”

‘Een solide wedstrijd’

Uiteindelijk werd hij dus als zeventiende geklasseerd en bleef hij voor de tweede keer deze jaargang zijn teamgenoot Tsunoda (P19) voor. “Het was vooral een wedstrijd van snelheid en slijtage. In het begin kon je daar veel verschil mee maken als je vroeg binnenkwam. De timing van de virtual safety car was niet lekker. Desondanks denk ik dat het een solide wedstrijd was, maar we komen gewoon te kort.”

De Vries realiseert zich echter dat hij de komende periode meer solide races moet laten zien om de kritiek, intern en extern, verder te laten verstommen. Want achter de schermen is het geduld wel zo’n beetje op. De Vries tot slot: “Ik houd me er niet zo mee bezig wat anderen vinden en probeer het gewoon zo goed mogelijk te doen.”

Zie hieronder de reactie van Nyck de Vries na de race bij Viaplay.

