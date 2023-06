Voor Nyck de Vries eindigde de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk vrijdag in een deceptie: hij werd laatste. Dat had ook teambaas Franz Tost graag anders gezien. Hij stelt dat De Vries moet gaan presteren om zijn stoeltje te behouden.

Een goed resultaat moet De Vries dit weekend helpen in de strijd om zijn plek bij AlphaTauri. Die lijkt meer en meer op de tocht te staan, gevoed door openlijke kritiek vanuit Red Bull in de persoon van Dr. Helmut Marko. Vanuit het achterveld zal De Vries zondag moeten stunten om indruk te maken.

“De baantemperatuur ging op een gegeven moment naar beneden, maar er kwam meer grip. Dat ging ten koste van onze balans en daar konden we niet snel genoeg op reageren”, verklaarde hij tegenover Viaplay na afloop de teleurstellende kwalificatie.

De Vries trok zelf echter ook het boetekleed aan: “Dat ik een grote fout maakte in bocht 1 hielp niet mee. Daardoor verloor ik twee tienden. Dat had ons wel iets dichterbij gebracht, al was het nog niet genoeg geweest voor Q2.”

‘We zullen zien’

Dat de bolide eveneens tegenviel, bleek uit de teleurstellende klassering van Yuki Tsunoda: zestiende. Wel troefde de Japanner opnieuw zijn Nederlandse teamgenoot af. Ook dat helpt De Vries, zij het slechts anderhalf tiende langzamer, allemaal niet. Teambaas Franz Tost , die eerder deze week aangaf dat een rookie de tijd moet krijgen, wil dat De Vries beter gaat presteren.

“We zullen zien”, luidde het antwoord van Tost op de vraag of De Vries voor vervanging moet vrezen. “Uiteindelijk bepaalt een coureur dat zelf. Als hij goede resultaten toont, punten scoort en laat zien dat hij in de toekomst succesvol kan zijn, hoef je het niet over vervanging te hebben. Maar hij moet natuurlijk wel presteren.”

Zaterdag kan (of misschien wel moet) De Vries zich gaan revancheren in Oostenrijk. Om 12.00 uur wacht eerst de Sprint Shootout, de kwalificatie voor de sprintrace. Die vindt vervolgens later op de dag plaats (16.30 uur) en staat los van de race op zondag.

