In een zee van oranje heeft Max Verstappen zijn leidende positie in het WK verder versterkt. De tweevoudig wereldkampioen zegevierde op de Oostenrijkse Red Bull Ring onbedreigd. Na 71 ronden werd hij afgevlagd met een soevereine voorsprong op de nummer twee, Ferrari-coureur Charles Leclerc. De race zal echter vooral herinnerd worden om de lachwekkende regen aan opgelegde tijdstraffen vanwege track limits.

Voor de race werd op de startgrid een indrukwekkende minuut stilte in acht genomen ter nagedachtenis van Dilano van ’t Hoff, die zaterdagochtend bij een zware crash op Spa-Francorchamps het leven liet.

Verstappen begon even later vanaf pole aan de officiële thuisrace van zijn team. In de eerste twee bochten zette Leclerc vanaf P2 vol de druk op de ketel, maar Verstappen hield zijn hoofd koel, behield de leiding en kon vervolgens afstand nemen. Een vroege safetycarsituatie vanwege een kapotte voorvleugel van de AlphaTauri van Yuki Tsunodo zorgde er na een paar ronden voor dat het veld weer even in elkaar schoof, maar ook dat bracht Verstappen geen moment in de problemen.

Op het korte circuit werden volop duels uitgevochten. Maar behalve veel actie op de baan was er vooral heel veel activiteit over de boordradio’s van de teams. Sterker, de race over 71 ronden was feitelijk één grote klaagzang van coureurs vanwege de vermaledijde track limits. Iedereen hield iedereen in de gaten en wees de wedstrijdleiding aan de lopende band over geconstateerde overschrijdingen van de track limits. En ondertussen werd er onophoudelijk met de zwarte-witte waarschuwingsvlag gewapperd en regende het tijdstraffen. De eerste tijdstraf van de middag werd al na zeventien ronden uitgedeeld, aan Lewis Hamilton. Daarna volgden straffen voor nagenoeg het hele veld.

Anti-reclame voor de sport

Eens te meer werd duidelijk dat de FIA snel een werkbare oplossing moet verzinnen voor de track limits, want de regen aan straffen is anti-reclame voor de sport. In Oostenrijk nam het lijnenspel lachwekkende vormen aan. Alleen al tijdens de kwalificatie op vrijdag werden er 47 rondetijden afgenomen, in de race was het een veelvoud.

Verstappen was één van de weinige coureurs die zich niet al te druk hoefde te maken over het onophoudelijke gegoochel met waarschuwingen en tijdstraffen. Zijn voorsprong was dusdanig groot dat hij in een zetel naar zijn zevende overwinning van het seizoen reed. Het was alwaar zijn vijfde op rij. Zaterdag had hij ook al overtuigend de sprintrace op zijn naam geschreven, nadat hij in de openingsrace een verbeten duel met Sergio Pérez in zijn voordeel had beslecht. Het leverde hem al acht extra WK-punten op.

Twee ronden voor het eind kwam Verstappen op eigen verzoek nog naar binnen om zijn mediums in te ruilen voor een setje gebruikte softs. Het volstond voor de Limburgse veelvraat om op de valreep ook de snelste rondetijd (en daarmee een extra WK-punt) in de wacht te slepen. De Grand Slam in Oostenrijk bracht hem daarmee opnieuw een stevige stap dichterbij titelprolongatie. In de WK-stand bedraagt zijn voorsprong op teamgenoot Sergio Pérez en Fernando Alonso respectievelijk 81 en 100 punten.

Overigens beleefde Pérez eindelijk ook weer eens een bevredigende middag. Na een dramatische kwalificatie op vrijdag (P15) kon hij tijdens de race met zijn superieure Red Bull naar hartelust inhalen. In de slotfase vocht hij enkele adembenemende duels uit met Carlos Sainz om P3. Laatstgenoemde moest uiteindelijk capituleren. Het resultaat was dat Pérez zich voor het eerst sinds de GP van Miami weer eens voor de podiumceremonie mocht melden, samen met Verstappen en Leclerc.

Lees ook: Tom Coronel over fatale crash Spa: ‘Er had niet geracet moeten worden’

In de achterste gelederen liet Nyck de Vries enkele malen zijn tanden zien. De Nederlander van AlphaTauri, die zo zwaar onder druk staat vanwege de tegenvallende resultaten, was vanuit de pitstraat aan de race begonnen doordat er onder parc fermé nog aanpassingen aan zijn auto waren gedaan. De Vries had zich vrijdag als laatste voor de hoofdrace gekwalificeerd.

In de race vocht De Vries enkele malen een stevig robbertje uit met de Deen Kevin Magnussen. De twee hadden het twee weken geleden in Montréal ook al nadrukkelijk met elkaar aan de stok. Toen zag de wedstrijdleiding één en ander nog door de vingers, maar nu ontving De Vries wel een tijdstraf voor zijn aanvaring met Magnussen.

De Vries werd uiteindelijk afgevlagd als vijftiende en eindigde daarmee eindelijk weer eens voor teamgenoot Tsunoda (P18). Voor De Vries betekent dat een klein lichtpuntje en verlicht het in ieder geval voor even de druk op zijn schouders.

Uitslagen

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel! Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Max Verstappen, aanjager van Red Bulls recordregen

Lance Stroll: delicate investering van een kwart miljard dollar

Exclusief! Raymond Vermeulen, de architect van Max’ imperium

Het andere leven van hotelier & kunstverzamelaar Helmut Marko

Coureur of operazanger? Het dilemma van Giuseppe Campari

Columns Rob Kamphues & Amber Brantsen

Het allermooiste beeld van Peter van Egmond

En verder natuurlijk alles over de Grand Prix van Canada!

Haal het blad in de winkel of bestel hieronder en krijg ‘m thuisgestuurd (gratis verzending in Nederland!)