Vanmiddag om drie uur begint op de Red Bull Ring in Oostenrijk de Grand Prix van Canada, maar de eerste punten heeft Max Verstappen al op zak. De tweevoudig wereldkampioen van Red Bull won gistermiddag overtuigend de sprintrace. Hij moest daarvoor wel eerst afrekenen met zijn teamgenoot Sergio Pérez, die hem na de start op het gras had gedrukt… Kijk hieronder – als opwarmertje voor vanmiddag – nog even de samenvatting van de enerverende sprintrace terug.

