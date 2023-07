Na de fatale crash van Dilano van ’t Hoff ging het in de gehele autosportwereld meteen over de veiligheid van het circuit van Spa-Francorchamps, al sinds jaar en dag een heikel discussiepunt. Van ’t Hoff kwam om het leven bij een botsing met meerdere auto’s tijdens een Formula Regional-race in het FRECA-kampioenschap. Echter, Max Verstappen en Tom Coronel wijzen ook nadrukkelijk naar de weersomstandigheden.

Max Verstappen reageerde in Oostenrijk kort op het dodelijke ongeluk. “Het is makkelijk om het circuit de schuld te geven”, aldus de tweevoudig wereldkampioen van Red Bull.

Verstappen, die zaterdag op de Red Bull Ring onder natte omstandigheden de sprintrace op zijn naam schreef, bedoelde ermee dat de omstandigheden in België vooral debet waren aan het fatale incident. De eerste ronden van de race op Spa werden overigens achter de safetycar afgelegd. Verstappen: “Het is makkelijk om het circuit de schuld te geven, maar als we kijken naar hoe nat het was en dat soort zaken, moeten we er voor de toekomst goed naar kijken om na te gaan wat we beter kunnen doen om coureurs beter te beschermen. Want ik denk dat het vandaag duidelijk onnodig was.”

De fatale crash van Van ’t Hoff gebeurde op Kemmel Straight, het lange rechte stuk na Eau Rouge. De 18-jarige Dordtenaar kwam daar op hoge snelheid in aanraking met de bolide van Adam Fitzgerald. De crash deed denken aan het ongeluk van Anthoine Hubert en Juan Manuel Correa in 2019, waarbij de toen 22-jarige Hubert overleed. Dat incident gebeurde op hetzelfde deel van het circuit, maar wel onder droge omstandigheden.

Tom Coronel kan zich vinden in de eerste reactie van Verstappen. “Het is allereerst natuurlijk heel erg verschrikkelijk”, zegt de coureur uit Eemnes, die het Belgische circuit kent als zijn broekzak, tegen FORMULE 1 Magazine. “Maar wat er feitelijk is gebeurd, is dat het heel hard regende en dan zie je daar geen hand voor ogen. Dat is wat er fout is gegaan en de rest is allemaal bullshit. Als je niets ziet, zie je niets. Jonge coureurs denken ook dan: die klepel naar beneden en doorbijten. Maar als je niets ziet, moet er gewoon niet geracet worden. Autosport is gevaarlijk en dit is het bewijs. En ook in dit geval begint het gewoon bij een menselijke fout, laten we dat ook niet vergeten. De coureur op P2 crasht en daarna krijg je een opeenstapeling van gebeurtenissen, die uiteindelijk hebben geleid tot de crash van Dilano.”

Max Verstappen liet zich in Oostenrijk tegen Viaplay in soortgelijke bewoordingen uit. “Ik heb natuurlijk wel een paar beelden van die race gezien en het was heel erg nat. Het was denk ik totaal niet nodig om die race nog te herstarten. Je weet namelijk gewoon dat je bij een herstart met zoveel water en regen niets ziet door de spray. Mensen in het achterveld die niks te verliezen hebben, die gaan natuurlijk vol gas en dan krijg je dit soort ongelukken. Daar moeten we echt een oplossing voor vinden. Dat gaat vooral om de spray, maar naar de veiligheid van de auto’s moet natuurlijk ook altijd gekeken worden.”

FIA maakt werk van veiligheid

Natuurlijk, zo stelt Coronel, is het heel goed van de FIA dat men al sinds jaar en dag serieus werk maakt van veiligheid. “Maar risico’s in de autosport vallen nu eenmaal niet uit te sluiten. Ik heb begrepen dat ze na Silverstone willen gaan testen met kappen bij de achterwielen, als een soort spatlappen, zodat het water niet naar boven wordt gejaagd. Maar geloof me, dat zal geen verschil maken. Het is de bodemplaat van een auto die het water omhoog jakkert. En nogmaals, racen is nu eenmaal gevaarlijk en racen in de regen nog gevaarlijker.”

Lance Stroll gaf in Oostenrijk aan dat de FIA serieus moet gaan kijken naar de veiligheid van het bewuste stuk op het circuit van Spa-Francorchamps. De Canadees van Aston Martin kreeg daarbij steun van onder andere Pierre Gasly. Vorig jaar werd de bochtencombinatie Eau Rouge-Raidillon trouwens al aangepakt, ook om de veiligheid te verbeteren, hetgeen resulteerde in minder hobbels en nieuw asfalt. Die reeds genomen maatregelen gaan hen echter niet ver genoeg.

Voormalig F1-coureur Giedo van der Garde noemt het terecht dat Stroll in een eerste reactie op de fatale crash van Van ’t Hoff de veiligheid van het circuit aanhaalde. “Ze moeten daar echt meer aan de veiligheid gaan doen. Zeker als het regent of nat is, zie je op dat punt helemaal niets door alle spray. Wat ze moeten doen? Dat is lastig natuurlijk. Het gaat onder andere om de afwatering, de afvoer van het water, en om beter asfalt. Neemt niet weg dat ook dit ongeluk weer een klassiek voorbeeld was van ‘wrong time, wrong place’.”

