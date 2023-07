Lance Stroll heeft zich hard gemaakt voor ingrijpende veranderingen aan het Circuit Spa-Francorchamps. Na een dodelijk ongeluk vindt Stroll dat de maat vol is en eist serieuze wijzigingen aan het circuit voordat de Formule 1 daar binnenkort weer neerstrijkt.

Eerder op de dag kwam Formule 4-coureur Dilano van ‘t Hoff om tijdens een ongeluk op het circuit van Spa-Francorchamps. Het was op ongeveer dezelfde plek als waar enkele jaren geleden Formule 2-coureur Antoine Hubert om het leven kwam in een vergelijkbaar incident. Beide coureurs kwamen om het leven tijdens grote crashes in de beruchte Raidillon bocht. Zij zijn niet de enige coureurs die in dat segment ernstige ongelukken hadden: WEC-coureur Jack Aitken brak zijn sleutelbeen en een ruggenwervel in een crash in 2021, W-Series-coureur Beitske Visser moest datzelfde jaar naar het ziekenhuis na de lucht in te zijn gelanceerd, en in 2018 brak Pietro Fittipaldi zijn been tijdens een WEC-race.

In Oostenrijk lag de aandacht intussen op de sprintrace van de Formule 1, al moet dat volgens Stroll niet zo zijn. “Het gaat vandaag niet om de race. We zijn vandaag een jonge coureur verloren. Gecondoleerd aan zijn familie. Het is niet eerlijk wat daar gebeurd is.”

‘Er moet daar gewoon iets veranderen’

Na het dodelijke ongeluk van Hubert deed de FIA een serie suggesties over hoe dit soort incidenten voorkomen kunnen worden. Aanpassingen aan het circuit zaten niet tussen die suggesties. De organisatie van het circuit zelf maakte de run-off zone van Raidillon breder en vernieuwde het asfalt van de hele baan, maar deed verder geen ingrijpende veranderingen aan de bocht zelf. Volgens Stroll is er dus overduidelijk niet genoeg gedaan om de veiligheid te verbeteren.

“Die bocht moet veranderd worden want we zijn nu twee jonge talenten in vijf jaar tijd daar verloren”, zegt Stroll stellig. “We gaan daar zelf over een paar weken ook heen. Het is afschuwelijk wat daar nu gebeurd is. We zijn een lid van de race-familie kwijtgeraakt en we moeten nu serieus na gaan denken wat we gaan veranderen, want het is nooit leuk om daar doorheen te gaan. Iedere keer dat we bij die bocht komen zetten we ons leven op het spel. Vandaag hebben we kunnen zien hoe erg dat mis kan gaan, en dat klopt gewoon niet.”

“We hebben het er steeds over, maar dan verdwijnt het weer naar de achtergrond”, vervolgt de Aston Martin-coureur. “Er moet daar gewoon iets veranderen. Over een paar weken gaan ze weer met vuur spelen. En niet alleen wij, maar ook de jonge coureurs uit de F2 en F3. Iedereen moet door die bocht. Mensen raken daar hun leven kwijt. Het moet aangepast worden. Voor mij staat dat niet eens ter discussie.”

