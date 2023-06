De ontevredenheid bij Dr. Helmut Marko over het presteren van Nyck de Vries is ook de coureur uit Sneek niet ontgaan. Dat bleek donderdag bij verschillende persmomenten voor aanvang van de Grand Prix van Oostenrijk. Kan De Vries het tij keren? Hij denkt zelf van wel.

Marko uitte zowel in een podcast als in een Oostenrijkse krant afgelopen week kritiek op De Vries en wat die tot nu toe heeft laten zien dit seizoen. “Ik denk dat Dr. Marko het zou appreciëren dat ik op de baan het tegendeel bewijs”, reageerde De Vries daar donderdag desgevraagd op. “Dat is ook het enige waar ik zelf controle over heb. Belangrijk is dat ik niets ga forceren; niet teveel veranderen, want dan zul je juist fouten gaan maken.”

De Vries keek nog even terug op de vorige race, waarin hij in Montreal door een verkeerde uitremactie een bijrol speelde. “Ik deed het in Canada zelf ook niet goed. Ik moet beter mijn job doen.”

Cruciaal

Druk, zo stelde hij nogmaals, is er altijd in Formule 1. Maar die druk neemt door de uitspraken van Marko echter hand over hand toe. De Vries zei de focus op racen te willen houden en hij wil stappen zetten met het team om tot betere resultaten te komen in het compacte middenveld. “Daarbij gaat het erom dat we het maximale halen uit het pakket dat we hebben. Zeker in een weekend met een sprintrace is dat cruciaal.”

Het helpt volgens hem dat hij het circuit in Oostenrijk goed kent. “Dat geeft vertrouwen om meteen te pushen.”

