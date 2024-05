Eén beeld zegt meer dan duizend woorden, zeker in een fotogenieke sport als Formule 1. Elke donderdag presenteren we een opvallende, bijzondere of foto met nieuwswaarde uit ons rijke archief en het verhaal erachter. Vandaag: Lachen, gieren en brullen in Miami met James Corden en Daniel Ricciardo.

James Corden wordt in 2021 door McLaren ingehuurd om de gasten bij de inaugurele Miami GP te vermaken en de tv-kijkers van zijn populaire Late Late Show, een kijkje achter de schermen van een Formule 1-team te gunnen. De Britse komiek en talkshowhost, een groot Formule 1-fan, krijgt de lachers in de paddock op de eerste vrijdag ook makkelijk op zijn hand. Bij de ingang van McLarens pitbox is het de hele dag een drukte van belang om ’s mans capriolen te volgen.

Corden moet allerlei klusjes uitvoeren, zoals het wassen van de velgen en het vervoeren van banden. Hij doet dat op geheel eigen wijze en voorziet het van ludiek commentaar. Niet alleen de gasten in de paddock, ook de coureurs en het andere teampersoneel van McLaren lopen weg met de Britse komiek. Helemaal wanneer hij Daniel Ricciardo, altijd in voor een geintje, op de schouders neemt voor een korte wandeling door het rennerskwartier.

Publicitair is de aanwezigheid van Corden een voltreffer, sportief gezien is de race in Miami een flop. Ricciardo finisht als dertiende, Lando Norris valt uit. Gelukkig viel er op vrijdag tenminste nog wel wat te lachen…

