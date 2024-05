Het duurt nog een kleine week voordat de Formule 1 van start gaat in Imola, maar de messen zijn allang geslepen. Lando Norris zette onlangs de concurrentie op scherp door zijn eerste Grand Prix te winnen in Miami. Terwijl McLaren opeens een geduchte tegenstander lijkt voor kampioen Red Bull, barst Helmut Marko nog altijd van het zelfvertrouwen. Met een nieuwe upgrade in de aanslag moeten de Oostenrijkers zich weer heer en meester bewijzen van de Formule 1.

Helmut Marko zag hoe McLaren in Miami profiteerde van een verbeterde MCL38 – Lando Norris reed verassend genoeg weg bij Max Verstappen. Dat kostte de Nederlander zijn vijfde overwinning van het seizoen. Bij het Oostenrijkse OE24 legt de 81-jarige Marko uit dat de Norris na zijn eerste zege meer tegenstand kan gaan bieden in het kampioenschap.

“Max en Norris zijn goede vrienden”, aldus de adviseur. “Ze reizen vaak samen met het vliegtuig en komen vaak bij elkaar voor een potje simracen. Alleen op het gebied van feestjes kan Verstappen nog wel wat van zijn Britse collega leren”, grapte Marko. Na Norris’ triomf in Florida is het echter de vraag of er geen concurrentiestrijd gaat ontstaan tussen de coureurs. “Het zou kunnen dat Lando een groter gevaar gaat vormen op de baan, omdat de druk om te winnen is verminderd.”

‘Maak me geen zorgen’

McLaren mag dan een overwinning hebben weggesnoept, Helmut Marko laat zich niet zomaar uit het veld slaan. “Ik maak me geen zorgen”, lichtte hij toe. “Norris staat meer dan 50 punten achter ons. Daarbij komen wij op Imola ook met een upgrade, waar ik heel veel van verwacht. Het enige dat Miami ons heeft laten zien, is dat we ons moeten blijven concentreren op de sport.”

Max Verstappen heeft een comfortabele voorsprong in de strijd om de rijderstitel. Met 136 WK-punten staat hij ver boven Sergio Pérez (103), Charles Leclerc (98) én Lando Norris (83). Bij de constructeurs steekt Red Bull er ook met kop en schouders bovenuit.

