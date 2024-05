Als het aan Helmut Marko ligt, vindt er nog geen stoelendans plaats binnen Visa RB. Daniel Ricciardo stond al vanaf het begin van het seizoen op scherp, maar van een wissel is voorlopig geen sprake. Met reservecoureur Liam Lawson in de gelederen, kiest Helmut Marko toch voor de 34-jarige Ricciardo; na een goed weekend in Miami blijft de Australiër tot nader order in dienst.

Helmut Marko blikt in zijn column voor het Duitstalige Speedweek.com terug op het weekend in Miami – en de race van Daniel Ricciardo. “Hij (Ricciardo, red.) leverde een opmerkelijke prestatie in de sprint”, schrijft de Red Bull-adviseur. “Dat hij de vierde plaats haalde was sensationeel.” Marko had blijkbaar niet verwacht dat de Australiër op P4 zou eindigen tijdens het zaterdagnummer.

Het waren meteen de eerste punten van het seizoen voor de honey badger. Echter, na de sprint leek hij enigszins uit vorm te raken. “In de derde sector kun je veel tijd verliezen, en dat is precies wat Ricciardo tijdens de racekwalificatie overkwam”, vervolgt Helmut Marko. “Hij werd uitgeschakeld in Q1 en kwam ook in de race niet meer op gang. Yuki (Tsunoda, red.) zette consistent snelle tijden neer, terwijl Ricciardo de snelheid en het vertrouwen miste die we op zaterdag wel zagen.”

Vervangen door Liam Lawson?

Alvorens de Formule 1 afreisde naar Miami kwamen er veel verhalen naar buiten dat reservecoureur Liam Lawson binnenkort in het Visa RB-stoeltje zou stappen. Helmut Marko wil die geruchten graag de wereld uit helpen. “De roddels dat Ricciardo wordt vervangen zijn onzin”, pent de 81-jarige Oostenrijker. “Er is helemaal niets gepland.” Toch kan Marko niet uitsluiten dat Ricciardo ooit vervangen wordt. “Uiteraard gaan we hier in de toekomst naar kijken”, besluit hij.

