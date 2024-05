Afgelopen zondag vierden Lando Norris en Max Verstappen in het nachtleven van Miami nog samen de eerste F1-overwinning van Norris. Toch zal hun onderlinge vriendschap veranderen naarmate de rivaliteit toeneemt, voorspelt de McLaren-coureur. “Ik wil hem uitdagen.”

Het upgradepakket waarover Norris bij de Grand Prix van Miami beschikte, bleek een schot in de roos. De Brit verloste zichzelf in zijn 111e F1-race eindelijk van de hatelijke nul. Hoewel hij het geluk aan zijn zijde had (met een safetycarsituatie op een voor hem gunstig moment) was met name de pure snelheid van de McLaren indrukwekkend. Het wekt verwachtingen voor de rest van het seizoen, zeker ook bij Norris zelf.

Volgens Norris zal McLaren volgend seizoen “honderd procent zeker meedoen om de titel.” Norris tegen het Britse Sky: “We zijn closer dan ooit. We kunnen races winnen, dat is nu gebleken. Ik wil erin geloven. En ik moet het vertrouwen hebben om te zeggen dat we volgend jaar voor meer kunnen gaan. Dat we voor de volgende stap kunnen gaan. Maar we hebben nog wel veel werk te doen.”

‘Max is één van de beste coureurs ooit’

Lando Norris verwacht wel dat zijn vriendschap met Max Verstappen zal veranderen naarmate de concurrentie tussen hem en de drievoudig wereldkampioen van Red Bull hevig wordt.

Norris: “Ik weet zeker dat het zal veranderen. Ik wil het niet op een negatieve manier zeggen: we hebben respect voor elkaar. We kunnen met elkaar overweg en we hebben gewoon veel respect voor elkaar. Ik voor hem en hij voor mij. Ja, ik kijk ernaar uit om hem echt uit te dagen. Ik denk dat Max één van de beste coureurs ooit in de Formule 1 is. Dus als ik mezelf tegen hem zou kunnen bewijzen… Dat is precies wat ik wil.”

