Visa Cash App RB – het zusterteam van Red Bull – gaat experimenteren met gerecycled carbon. Waar Formule 1-auto’s grotendeels uit koolstofvezel bestaan, ziet het team mogelijkheden om oude stukken van de auto te hergebruiken. Op Imola zal de VCARB 01 al voorzien zijn van gerecyclede onderdelen op de voorvleugel.

Het team van coureurs Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda laat middels een persbericht weten dat het de handen ineen heeft geslagen met het Italiaanse Herambiente. Het bedrijf – dat toevalligerwijs in Imola is gevestigd – gaat carbon recyclen voor het Formule 1-team. Met het hergebruikte materiaal kan Visa RB oude onderdelen, na bijvoorbeeld een crash, terug op de auto schroeven.

Het oude carbon wordt in een mal in een nieuwe vorm geperst, waardoor Visa RB er nieuwe onderdelen van kan maken. In de toekomst moet de hele auto van hergebruikt koolstofvezel worden voorzien. Het doel is om het racen met Formule 1-wagens – uiteraard een vrij kostbare sport – duurzamer te maken. Bij de aankomende GP van Emilia-Romagna wordt er al gebruik gemaakt van gerecyclede onderdelen op de voorvleugel.

Milieubewustzijn

“Met respect omgaan met het milieu past bij de aanpak van het verminderen van de impact op klimaatverandering van Visa Cash App RB”, aldus Enrico Fastelli, de facilitaire manager van het team. Binnen de Formule 1 is duurzaamheid een steeds groter thema aan het woorden. In 2026 gaan de reglementen voor het kampioenschap weer eens op de schop; een van de grootste aanpassingen is het gebruik van duurzame brandstoffen die de uitstoot tijdens een Grand Prix moeten verminderen.

