Zijn humeur lijkt altijd stralend, Laurent Mékies is volgens Visa Cash App RB’s perschef Fabiana Valenti (‘zeg maar Vcarb’) bijna altijd het zonnetje in huis. De Franse intellectueel is een ‘mensenmens’, zoals hij in het onderhoudende maar soms ook wat warrige gesprek bevestigt. In een interview met FORMULE 1 Magazine vertelde hij over zijn leven.

Het volledige artikel is te lezen in editie 7 van FORMULE 1 Magazine. Hieronder alvast een passage uit het interview.

Respect, beschaafd- en bescheidenheid zijn kernwaarden voor hem. En hoewel Mékies de baas is, is hij volgens Valenti niet erg hiërarchisch. “Ik hoef nooit koffie voor hem te halen, iets te dragen of wat dan ook. Dat vindt Laurent gewoon niet nodig, dat kan hij zelf allemaal wel.” Net als zijn voorganger Franz Tost is de Fransman in korte tijd populair geworden bij het teampersoneel. Na tien jaar is Mékies teruggekeerd op het oude familienest, hoogste tijd voor een hernieuwde introductie.

Laurent, je bent sinds je entree in de Formule 1 via een vrij stabiele curve teambaas geworden. Heb je dat altijd geambieerd, of kwam het gewoon op je pad?

“Dat is een terechte vraag. En ik denk dat het eerlijke antwoord is, dat zoiets op je pad komt. Ik weet bijna zeker dat hetzelfde voor jou en je werk geldt, voor Fabi (Vcarbs communicatiebaas die bij het gesprek zit, red) of wie dan ook. In denk niet dat we zo ver in de tijd vooruit denken. Kijk, in de Formule 1 zijn we allemaal concurrenten en fans, ik weet niet in welke volgorde. We houden ervan te concurreren, we houden ervan te winnen. We houden van de sport en alles wat we doen is proberen daaraan bij te dragen en er ook van te genieten. Elke dag weer. En dan is de schoonheid van het leven dat je dat probeert te doen en onderweg fantastische mensen ontmoet, die je vormen en ook kansen geven. Zo is het dus eigenlijk gegaan. De enige echt bewuste beslissingen die je neemt zijn waarschijnlijk de moeilijke, bijvoorbeeld wanneer je van baan verandert. Maar dat doe je niet alleen met het oog op een verandering van je carrière, je doet het ook met het idee meer te willen leren.”

Ik vraag het omdat coureurs al wel heel vroeg in het leven één doel hebben, Formule 1.

“Ik denk dat het goed is voor jonge coureurs die ambitie te hebben. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat werken in de Formule 1 voor mij ook een ultiem doel was als kind, weet je. En dan kom je hier, en… Wat je drijft is willen leren. Dat is het.”

Je hebt lang als engineer bij diverse teams gewerkt, een tijdje bij de FIA en ook voor Ferrari. Wat is precies de grootste uitdaging bij het runnen van een team?

“Oké. Weet je, de grootste uitdaging is ervoor zorgen dat al je mensen de juiste omgeving hebben om te kunnen presteren.”

Zo simpel is het?

“Eigenlijk wel.”

Lees het volledige interview nu in de nieuwe editie van FORMULE 1 Magazine!