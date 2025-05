Hij dacht aanvankelijk dat Formule 1-auto’s misschien ’te snel’ voor hem zouden zijn. Isack Hadjar bewijst als nieuwkomer in de Formule 1 voorlopig het tegendeel. Hij is de revelatie van 2025. “Ik ben niet verrast dat Isack de beste van de vijf rookies is.”

Net geen WK-punt, maar wél weer complimenten van de baas: Isack Hadjar (20) toont ook op het Miami International Autodrome dat hij uit het juiste racehout is gesneden. De Fransman zou volgens veel kenners dit jaar alleen promotie hebben gemaakt naar de koningsklasse, omdat er in de talentelpool van Red Bull niets beters voorradig was. Een misvatting, zo kan op een kwart van het seizoen al geconcludeerd worden. “Ik ben niet verrast dat Isack de beste van de vijf rookies is”, zegt Guillaume Le Goff, die samen met moeder Randa Hadjar het managementteam van de coureur vormt. “Dat had ik wel verwacht. Maar ik ben verrast dat hij het in de races zo goed doet.”

Bij Racing Bulls lopen ze na een klein half jaar weg met Hadjar. Teambaas Laurent Mékies prijst de Fransman opzichtig voor de ‘buitengewone impact’ die hij sinds zijn komst op het team heeft gehad. “Isack is een bijzonder karakter, past perfect in dit team. Hij is jong, slim, snel, grappig, oprecht en staat ferm met beide benen op de grond”, meent Mékies. “Maar wanneer hij de helm opzet, is hij de meest competitieve persoon die je je maar kunt voorstellen.”

Hadjar, zoon van een Algerijnse vader en moeder, heeft zijn plek binnen Racing Bulls snel gevonden. Hoewel hij pas 20 is, gedraagt hij zich volgens Mékies zeer volwassen. De technische feedback die Hadjar geeft, is volgens iedereen in het team die je het vraagt ‘zeer goed’. Veel beter dan vooraf was verwacht van een jonge, onervaren vent.

De complete reportage over Isack Hadjar is te lezen in de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine.

Lees hier alles over de GP van Monaco

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel hieronder online, met gratis bezorging in heel Nederland.