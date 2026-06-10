Isack Hadjar bezorgde Red Bull afgelopen zondag in Monaco een podiumplaats, maar viel tijdens de race minstens zo veel op door zijn voortdurende klaagzang over de boordradio. De Fransman uitte ronde na ronde zijn frustraties over vermeende problemen met zijn RB22, maar binnen Red Bull bestaat begrip voor die emotionele uitbarstingen.

Hadjar eindigde uiteindelijk op het podium in Monte Carlo, maar volgens teambaas Laurent Mekies was dat allesbehalve vanzelfsprekend. De Fransman kampte gedurende vrijwel de volledige race met technische problemen en liet dat meermaals luid en duidelijk horen via de boordradio. “Wij vochten al heel vroeg in de race tegen verschillende problemen”, toonde de Red Bull-teambaas zich begripvol.

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Volgens Mekies had Hadjar gedurende de wedstrijd te maken met problemen aan de aandrijflijn, vergelijkbaar met de problemen die teamgenoot Max Verstappen uiteindelijk noodlottig werden. Tijdens de race was Hadjar regelmatig te horen over de boordradio. De Fransman meldde vermogensverlies, klaagde over het gedrag van de auto en leek op sommige momenten te vrezen dat ook hij de finish niet zou halen.

‘Lastig te begrijpen’

“Na zijn crash in de eerste vrije training heeft hij geweldig teruggevochten”, reageerde Mekies. “Hij kreeg tijdens de race met meerdere tegenslagen te maken, maar bleef vechten. Voor een coureur is het soms ook heel lastig te begrijpen wat er precies aan de hand is met de auto.”

De emotionele radioberichten van Hadjar zijn overigens niet nieuw. Al tijdens zijn jaren in de juniorklassen stond hij bekend om zijn vurige reacties achter het stuur. Zelf gaf hij eerder toe dat hij in de cockpit nog altijd schreeuwt en scheldt. “Daardoor lijk ik misschien een heel boos persoon, terwijl dat niet per se zo is. Tegenwoordig druk ik wel minder vaak op de radioknop.”

In Monaco liet Isack Hadjar dat voornemen echter varen en viel hij terug in zijn oude patroon.

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