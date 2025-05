Racing Bulls heeft er sinds 2019 op moeten wachten, maar in Monaco heeft het team eindelijk weer een dubbele puntenfinish geboekt. Teambaas Laurent Mékies kan zijn geluk niet op na het ‘ongelooflijk bemoedigende’ resultaat en prijst zijn jonge pupillen, Isack Hadjar en Liam Lawson.

Het raceweekend in Monaco was er een om in te lijsten voor Racing Bulls. Het zusterteam van Red Bull had voor het eerst sinds 2019 twee auto’s in de punten. Isack Hadjar maakte opnieuw indruk met zijn snelheid over één ronde en kwalificeerde zich als zevende, maar schoof dankzij een gridstraf van drie plaatsen voor Lewis Hamilton nog een plekje op. Liam Lawson leek, uitgerekend in de smalle straten van Monte Carlo, voor het eerst dit seizoen met vertrouwen te rijden nadat hij al na twee races door Red Bull aan de kant was gezet. De Nieuw-Zeelander startte de race als negende en slaagde erin een gat te slaan met zijn teamgenoot, waardoor Hadjar zijn twee pitstops kon uitvoeren zonder posities te verliezen.

Een perfect uitgekiemde strategie, iets wat Racing Bulls dit seizoen vaak naliet, leverde uiteindelijk een zesde plaats op voor Hadjar en een achtste plaats voor Lawson, mede dankzij de uitvalbeurt van Fernando Alonso. “Wat een schitterend resultaat! Het is enorm lonend om beide auto’s in de punten te krijgen tijdens een van de zwaarste races van het jaar. Onze prestatie dit weekend was ongelooflijk bemoedigend”, zei teambaas Laurent Mékies na afloop van de race. “Monaco is in alle opzichten een van de moeilijkste races om te managen en iedereen op het circuit, met essentiële steun van degenen die terug in de fabriek waren, was op de top van hun spel.”

‘Coureur maken het verschil’

Het was voor zowel Hadjar als Lawson de eerste keer dat zij zich in een Formule 1-bolide door de verraderlijke straten van Monaco waagden. Teambaas Laurent Mékies stak dan ook niet onder stoelen of banken hoe blij hij was met de prestaties van het jonge duo. “Isack en Liam zagen er niet uit alsof ze hier voor het eerst in een F1-auto raceten en ze zijn het hele weekend ongelooflijk geweest. Niets kwam gemakkelijk en iedereen had een zeer intens weekend om de auto tijdens de sessies te verbeteren”, vertelde hij. “Uiteindelijk konden we gisteren onze beide auto’s in Q3 zetten. Op een circuit waar de coureur echt het verschil maakt, verdienen Isack en Liam de meeste lof voor dit resultaat, en met de hulp van een geweldige racestrategie en teamwork van Liam hebben we nog 12 kostbare punten gekregen”

