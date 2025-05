Laurent Mekies is lovend over Isack Hadjar. De Racing Bulls-coureur heeft zich na zijn crash tijdens de Grand Prix van Australië knap herpakt met sterke kwalificatieresultaten en meerdere puntenfinishes. Maar ook buiten de baan oogst de Fransman veel lof: zijn inzet en houding maken indruk op teambaas Mekies.

Laurent Mekies prijst Isack Hadjar voor zijn ‘buitengewone’ impact achter de schermen. “Isack is een buitengewoon figuur. Hij is jong, pas twintig jaar, maar past zo goed binnen het team”, zegt hij tegenover Autosport. “Hij durft, is grappig en praat met verschillende generaties. Kijk ook naar wat hij doet achter de schermen en op sociaal vlak en je zult zien wat voor oprecht, grappig en nuchter figuur hij is.”

Zodra Hadjar achter het stuur kruipt van de VCARB 02, ziet de Racing Bulls-teambaas een opvallende omslag. “Maar aan de andere kant, zodra hij in de auto stapt en zijn helm opzet, verandert hij in de meest competitieve persoon die je je kunt voorstellen. Iemand die de strijd aangaat met de felheid waar wij van houden.”

Talent wint altijd

Het Formule 1-debuut van Hadjar was er een om snel te vergeten. In de kletsnatte omstandigheden tijdens de Grand Prix van Australië crashte hij al in de formatieronde, waarna hij zichtbaar geëmotioneerd terugliep naar de garage. Toch herpakte de Fransman zich indrukwekkend. Voor zowel de Grand Prix van China als die van Japan kwalificeerde hij zich als zevende. Op Suzuka pakte de 20-jarige Parijzenaar zijn eerste F1-punten met een achtste plaats. In Saoedi-Arabië klom hij van P14 naar P10 en scoorde opnieuw. “Natuurlijk kreeg hij in Melbourne een flinke klap te verwerken bij het incident tijdens de formatieronde. Maar uiteindelijk wint talent altijd”, aldus Mekies.

Red Bull-adviseur Helmut Marko noemde Hadjars reactie destijds een ‘gênante vertoning’, maar is inmiddels volledig bijgedraaid. “Voor mij is Hadjar de revelatie van deze eerste fase van het wereldkampioenschap. Hij kende de meeste circuits niet, maar was vanaf het begin snel en maakte weinig fouten”, schrijft Marko in zijn column voor Speedweek.

