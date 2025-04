Volgens Red Bull-topadviseur Helmut Marko is Racing Bulls-coureur Isack Hadjar de absolute revelatie van deze eerste fase van het kampioenschap. Aanvankelijk waren de verwachtingen van het Frans-Algerijnse talent niet heel hoog, maar na een enkele fout tijdens de openingsrace in Australië heeft Hadjar zich goed herpakt. Waar Marko eerder kritisch was over zijn prestaties, is de 82-jarige Oostenrijker inmiddels bijgedraaid.

Ondanks de onstuimige seizoensstart van Racing Bulls, als gevolg van de plotselinge coureurswissel bij Red Bull, zorgde Isack Hadjar — enigszins onverwacht — voor stabiliteit bij het neventeam van Red Bull. De jonge coureur begon zijn Formule 1-carrière ietwat onbenullig, maar maakt inmiddels indruk op de kenners en op topadviseur Helmut Marko. Na een pijnlijke uitvalbeurt in de openingsronde van de GP van Australië kreeg Hadjar nog de wind van voren; Marko noemde het destijds een “gênante vertoning”.

Maar ere wie ere toekomt: de toon van Marko met betrekking tot Isack Hadjar is inmiddels radicaal veranderd. De 20-jarige Parijzenaar heeft zich, middels puntenfinishes in Suzuka en Jeddah, knap herpakt. Het is overduidelijk dat Hadjar — zeker voor een onervaren Formule 1-coureur — over veel snelheid beschikt. De vergelijking met zijn teamgenoot is niet gemakkelijk, omdat hij halverwege pas gezelschap kreeg van Liam Lawson, maar vooralsnog weet hij de Nieuw-Zeelander aardig bij te houden.

‘Lawson en Hadjar gelijkwaardig’

“Laten we het over de Racing Bulls hebben”, begon Helmut Marko in zijn column voor Speedweek. “Liam Lawson doet het goed. In Jeddah was hij iets sneller dan Isack Hadjar, en in de race waren ze min of meer gelijkwaardig”, aldus Marko. “De Nieuw-Zeelander is helemaal gewend, maar Hadjar is wat mij betreft de revelatie van deze eerste fase van het wereldkampioenschap. Hij kende de meeste circuits niet, maar was vanaf het begin altijd snel en maakte weinig fouten — de openingsronde in Melbourne daargelaten.”

“Hadjar presteert nota bene in de races waar veel rookies moeite mee hebben”, vervolgde Marko. “Hij zet constant goede rondetijden neer en weet zijn banden uitstekend te controleren. Daarbij straalt hij te allen tijde relatief veel rust uit.” Toch is de situatie bij Red Bull nooit zonder druk. Voorlopig beschikt Isack Hadjar over een eenjarig contract, en dus zal hij moeten blijven presteren om een nieuwe samenwerking af te dwingen. Daarbij is de teamleiding zeer enthousiast over Formule 2-talent Arvid Lindblad. De 17-jarige geldt als een van de grootste talenten van het opleidingsprogramma en reed al enkele testdagen voor het team.

