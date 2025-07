Kersverse Red Bull-teambaas Laurent Mekies heeft afscheid genomen van zijn vorige team Racing Bulls. De Fransman promoveerde op woensdag naar het Oostenrijkse team, en vervangt daarmee de ontslagen Christian Horner. Voor Mekies is zijn vertrek bij Racing Bulls echter geen definitief afscheid, ‘Ik blijf in de familie’ bevestigt hij, en de Fransman heeft er alle vertrouwen in dat het team in goede handen is bij opvolger Alan Permane.

Op woensdag werd bekend dat Red Bull het vertrouwen in teambaas Christian Horner heeft opgezegd. De inmiddels voormalig teambaas van het Oostenrijkse team lag al langer onder vuur binnen de renstal, maar toch kwam het ontslag van de Brit nog onverwacht. Al vrij snel werd ook bekend dat Laurent Mekies het stokje van Horner overneemt. De Fransman stond sinds begin 2024 aan het roer bij zusterteam Racing Bulls, maar moet door zijn nieuwe baan daar nu afscheid nemen.

LEES OOK: Emotioneel afscheidsbericht van ontslagen teambaas Christian Horner: ‘Het was een voorrecht’

‘Werk straks aan de overkant van de straat’

“Wat moet ik zeggen?”, begint Mekies in zijn afscheidsfilmpje van Racing Bulls op Instagram. “Ik wil iedereen enorm bedanken voor de geweldige steun de afgelopen anderhalf jaar tijdens dit avontuur met Racing Bulls. Ik heb natuurlijk niet het gevoel dat ik echt wegga, ik blijf natuurlijk wel in de familie en werk straks alleen maar aan de overkant van de straat.”

De Franse teambaas wordt bij het zusterteam opgevolgd door Alan Permane, de voormalige Racing Director van Racing Bulls. “Ik weet dat het team in goede handen is bij Peter (Bayer, red.) en Alan, en bij iedereen die het team speciaal heeft gemaakt”, spreekt Mekies alvast zijn vertrouwen uit. “Maar dit team was al en blijft speciaal vanwege jullie (de Racing Bulls-fans, red.). Heel erg bedankt.” De aankomende GP België eind juli is het eerste raceweekend als Red Bull-teambaas voor Mekies.

Bekijk het hele afscheid van Mekies hieronder:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP België

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.