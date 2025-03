Eindelijk is het zover! Yuki Tsunoda maakt zijn langverwachte debuut bij Red Bull en neemt afscheid van Racing Bulls. Na ruim vier jaar bij het neventeam maakt hij eindelijk de sprong naar het felbegeerde stoeltje naast Max Verstappen. Racing Bulls-teambaas Laurent Mékies is verheugd dat Tsunoda promotie maakt, al zal het voor de Fransman ook een bitterzoet afscheid zijn.

Donderdag maakte Red Bull officieel bekend dat Liam Lawson na twee teleurstellende races in Melbourne en Shanghai wordt geslachtofferd ten gunste van Yuki Tsunoda. Christian Horner wil de Nieuw-Zeelander ‘in bescherming nemen’ met deze keuze en zet hem weer terug bij Racing Bulls. In een officieel persbericht reageerde Mékies dat hij trots is dat Tsunoda deze stap mag zetten, al doet het ook pijn om hem te zien vertrekken.

“We zijn ontzettend trots op Tsunoda dat hij zijn welverdiende overstap naar Red Bull heeft gemaakt,” aldus de teambaas. “Zijn vooruitgang vorig jaar en in het huidige seizoen was niets minder dan sensationeel. Zowel persoonlijk als collectief was het een enorm voorrecht om getuige te zijn van deze ontwikkeling. Zijn energie en positiviteit hebben elke hoek van onze fabriek en garage verlicht, en hij zal altijd een Racing Bull blijven! We wensen hem al het succes dat hij verdient bij Red Bull.”

Terugkeer van Liam Lawson

Met het vertrek van Tsunoda kijkt Racing Bulls ook uit naar de terugkeer van Liam Lawson. “Het hele team kan niet wachten om hem (Lawson, red.) de best mogelijke omgeving te bieden,” vervolgde Mékies. “We willen hem weer laten schitteren in onze auto en het talent laten zien waarvan we allemaal weten dat hij het heeft. Hij paste vorig jaar zo goed bij ons en we kunnen niet wachten om verder te groeien als team. Met Isack Hadjar, die al zo sterk bij ons is begonnen, weten we dat we een jonge en sterke line-up hebben.”

Een – uiteraard – enthousiaste reactie dus, al zijn er ook experts die zich afvragen in hoeverre deze vroege rijderswissel het team zal ontwrichten. Racing Bulls, dat het seizoen begon met een sterke line-up en een relatief competitieve auto, blijkt opnieuw overgeleverd aan de grillen van de Red Bull-teamleiding. “Een rijderswissel destabiliseert Racing Bulls”, verklaarde oud-coureur Ralf Schumacher eerder tegenover Sky Sports. “Als ik de manager van Tsunoda was, zou ik hem juist aanraden niet naar Red Bull te gaan. Op dit moment heeft hij een betere auto.” Coureur Jeroen Bleekemolen deelde in een recente aflevering van Formule 1 Paddockpraat een vergelijkbare mening: “Tsunoda draait nu lekker bij Racing Bulls en die auto gaat goed. Bij Red Bull gaat hij niet beter rijden, eerder slechter.”

