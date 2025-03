De kogel is door de kerk – Yuki Tsunoda stapt per direct in bij Red Bull. Debutant Liam Lawson wordt na slechts twee races geslachtofferd door de teamleiding. Teambaas Christian Horner spreekt van een ‘gezamenlijke beslissing’, waarbij Lawson – voor zijn eigen bestwil – wordt teruggezet bij Racing Bulls. Bij het neventeam krijgt hij alsnog de kans om zich verder te ontwikkelen.

“Het was moeilijk om Liam (Lawson, red.) tijdens de eerste twee races te zien worstelen met de RB21, en daarom hebben we gezamenlijk de beslissing genomen om vroegtijdig over te stappen,” reageerde Horner in een officieel persbericht. “We zijn het seizoen 2025 ingegaan met twee ambities: het wereldkampioenschap voor coureurs behouden en de wereldtitel voor constructeurs heroveren. We erkennen dat er nog veel werk te doen is met de RB21, en de ervaring van Tsunoda zal zeer nuttig zijn bij de ontwikkeling van de huidige auto. Red Bull heet hem welkom bij het team en kijken ernaar uit om hem achter het stuur van de RB21 te zien.”

‘Carrière voortzetten bij Racing Bulls’

“Het is onze verantwoordelijkheid om Lawson nu verder te beschermen en hem te helpen ontwikkelen,” vervolgde Horner. “We zijn het erover eens dat het na zo’n moeilijke start verstandig is om snel te handelen,” doelde hij op de plotselinge rijderswissel. “Zo kunnen we ervoor zorgen dat hij genoeg ervaring opdoet en zijn Formule 1-carrière kan voortzetten bij Racing Bulls, een omgeving en een team die hij goed kent.”

Toch plaatsen veel experts hun vraagtekens bij de handelswijze van Red Bull. De vraag blijft of Yuki Tsunoda dit jaar niet direct naast Max Verstappen had moeten rijden. De Japanner had – en heeft – immers veel meer ervaring dan zijn Nieuw-Zeelandse tegenhanger. Naar verluidt was het Christian Horner die promotie voor Tsunoda blokkeerde en per se Lawson wilde hebben.

