McLaren-CEO Zak Brown is nog steeds aan het nagenieten van Norris’ eerste overwinning in de Formule 1. De Amerikaan heeft al meermaals laten doorschemeren dat ‘zijn’ coureur de kampioenen van Red Bull het vuur aan de schenen kan leggen. Eerder zei hij dat Verstappen geen titels zou winnen in een andere auto, nu kan Zak Brown verzekeren dat Norris sneller is dan de Nederlander.

Terwijl er een verhitte strijd lijkt te broeien in de voorhoede, gooit Zak Brown graag nog wat extra olie op het vuur. De Amerikaan windt er geen doekjes om, na Lando Norris‘ eerste overwinning in Miami waant de CEO hem de beste coureur op de grid. “Ik denk dat hij (Norris, red.) Verstappen in dezelfde auto kan verslaan”, aldus Zak Brown. “Het zou een fantastisch gevecht zijn.”

“Als het op puur talent aankomt, heb ik nog geen snellere coureur gezien dan Lando”, vervolgde de 52-jarige Brown. “Ik weet zeker dat Verstappen net zo snel kan zijn. Daar zal niet iedereen het mee eens zijn, maar we weten het pas zeker als je ze in dezelfde auto zet. Met alles wat ik van Lando gezien heb, denk ik gewoon niet dat er een snellere coureur is dan hij.”

Belangrijke eerste overwinning

Uiteindelijk is Zak Brown blij dat Norris zijn eerste overwinning heeft kunnen pakken. Het kan hem alleen maar helpen in de aankomende strijd met Ferrari om de tweede plek in het kampioenschap. “Er gebeurt altijd iets speciaals als coureurs voor het eerste winnen”, legde hij uit. “Nu je weet dat het kan, kun je enigszins relaxen.”

