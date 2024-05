Zak Brown, de Amerikaanse CEO van McLaren, heeft opnieuw een klein plaagstootje (en tevens een verkapt compliment) uitgedeeld aan Red Bull Racing. Zo voorspelt hij dat Max Verstappen geen wereldkampioen zou kunnen worden in een andere auto dan de Red Bull. En dat zes, zeven andere coureurs op de grid in de Red Bull ook succesvol zouden kunnen zijn.

Rondom de vorige Formule 1-race in Miami liet Brown zich al kritisch uit over de instabiele situatie bij Red Bull en gaf hij aan dat na ontwerper Adrian Newey zeer waarschijnlijk meer sleutelpersoneel de Oostenrijkse renstal de rug toe zal keren. Immers, de CV’s van Red Bull-medewerkers vliegen door de paddock, zo betoogde hij. Max Verstappen reageerde later op de opmerkingen van Brown door te stellen dat hij ‘een beetje aan het stoken is’. “Iedereen trekt aan onze mensen, dat is heel normaal”, aldus Verstappen.

Na het succesvolle weekend in Miami, waar McLaren-coureur Lando Norris zijn allereerste Formule 1-zege behaalde, heeft Brown zich in de Britse podcast Beyond the Grid opnieuw uitgelaten over Red Bull.

‘Het begint bij de auto’

Zo stelt hij dat een team een geweldige ontwerper én een geweldige coureur nodig heeft om in de Formule 1-succesvol te kunnen zijn. “Ik denk niet dat je zonder een stercoureur gaat winnen. Het begint bij de auto. Ik krijg altijd de vraag of het om de auto of de rijder gaat. Het is beide. Op dit moment denk ik dat zes, zeven coureurs op de grid wereldkampioenen zouden worden in de Red Bull. En hoe geweldig Max Verstappen ook is, hij is één van de beste coureurs ooit, denk ik niet dat Max een titel zou winnen in een andere auto”, aldus Brown.

Brown vervolgt: “Wat Max Verstappen momenteel doet is heel bijzonder. Kijk ook naar het verschil met zijn teamgenoot Sergio Pérez, die evengoed een prima coureur is. Maar kijk dan eens naar wat er allemaal gebeurt tussen de plekken twee en vijf. De ene dag staan wij op P2, de andere dag wordt het P5. Het is heel dynamisch. De auto’s zitten dusdanig dicht bij elkaar dat de coureurs echt het verschil maken. Je hebt dus een goede auto én een goede coureur nodig.”

